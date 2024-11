Was passiert, wenn die Rentiere Feueralarm auslösen oder in der Moritzburg plötzlich klitzeklein werden? Mit Halles neuer Hörspielreihe können Kinder die Stadt auf ganz besondere Weise entdecken.

Joshuas Augen strahlen vor Begeisterung: Mit seinen zweieinhalb Jahren hat er noch nie ein so großes Rentier wie Rudi gesehen. Und jetzt soll Rudi ihm sogar Halle zeigen? Nichts leichter als das! Eine neue Hörspielreihe mit den beliebten Rentieren der Stadt macht genau das möglich.

Ein Hauch von Abenteuer für die ganze Familie

In „Finni & Rudi entdecken Halle“ begeben sich Rudi und Finni gemeinsam mit Kater Mika auf eine spannende Entdeckungsreise durch Halles Sehenswürdigkeiten – und erleben dabei so manche Abenteuer. In acht Episoden stoßen sie auf allerlei Überraschungen: In der Marktkirche löst ein Besuch plötzlich Feueralarm aus, im Planetarium treffen sie auf einen Außerirdischen, und in der Moritzburg werden sie auf magische Weise winzig klein.

Lesen Sie auch: Wie Finni und Rudi den Tourismus in Halle ankurbeln

„Mit dem Hörspiel gelingt uns die Integration“, sagt Bürgermeister Egbert Geier augenzwinkernd. Denn die sonst stummen Rentiere haben im Hörspiel eine Stimme – und zwar keine unbekannten: Die Schauspieler Oliver Rank und Katja Röder hauchen Rudi und Finni Leben ein. Gemeinsam mit dem Team von „Lautspiel“ haben sie seit Sommer an der Produktion gearbeitet. Die Herausforderung: Was ist das Besondere an den Sehenswürdigkeiten, welche Geschichten passen dazu, und wie lassen sich diese kindgerecht erzählen?

Mit Papa Alexander Wahl traut sich Joshua zu den übergroßen Rentieren Finni und Rudi. (Foto: Marian Sorge)

Dazu kommt ein mitreißender Ohrwurm, komponiert von Musikproduzentin Lisa Pitt, der jede Folge einleitet: „Kommt mi-it, die Zeit geht wie im Flug vorbei!“

Passend zur Adventszeit erscheinen jetzt jeweils zwei Episoden pro Woche – kostenlos. Die Hörspielreihe ist Teil der „Tourismusoffensive Halle (Saale)“, die mit insgesamt 410.000 Euro aus dem Corona-Sondervermögen des Landes gefördert wird. Sie ist das zweite von vier Projekten, die darauf abzielen, Halle als Reiseziel attraktiv zu machen.

Wer die acht Episoden aufmerksam hört, kann am Ende bei einem Quiz punkten. Für jede Hörspielfolge gibt es zehn Fragen sowie eine Bonusfrage. Obacht: Deren Antwort können die Kinder nur direkt vor Ort finden.

Sind die Fragen zu schwer? Die Geschichten zu lang oder kommt die Hörspielreihe gut an? 14 Schulklassen sind in den nächsten Wochen eingeladen und dürfen Feedback geben. Denn die Aktion richtet sich vor allem an Familien aus Halle sowie als kreativer Lehrstoff zur Stadtgeschichte für hallesche Schülerinnen und Schüler und natürlich Halle-Gäste.

Kalender, Tassen, Magnete: Rund 30 Merchandising-Produkte

Rudi und Finni, die 2008 aus der finnischen Partnerstadt Oulu nach Halle kamen, haben längst Kultstatus erreicht. Dank der liebevollen Gestaltung durch Illustratorin Sandra Chwalek von "seidenmatt" sind sie die absoluten Sympathieträger der Stadt. Rund 30 Merchandising-Produkte gibt es inzwischen, und 17 Mal zierten die Rentier-Figuren bereits die beliebten halleschen Weihnachtstassen. "Ich bin selbst verwundert", gesteht Mark Lange, Geschäftsführer der Stadtmarketing Halle (Saale) GmbH. Aber so manche Sammler bieten die Tassen bei ebay schon für 50 Euro an, so Lange.

Auch Joshua ist ein neuer Fan – obwohl er eigentlich aus Zwenkau bei Leipzig kommt. Sein Vater, Alexander Wahl, arbeitet auf dem halleschen Weihnachtsmarkt. Mutig posiert Joshua auf Papas Arm sogar für ein Foto mit den Rentieren.

Titel der acht Folgen und Datum der Veröffentlichung auf www.finniundrudi.de sowie Spotify:

Sa., 29.11.24: Feueralarm auf der Marktkirche & Eine außerirdische Begegnung (Planetarium Halle)

Sa., 6.12.24: Das Ritual der Wildnis (Zoo Halle) & Der achtarmige Bildhauer (Kunstmuseum Moritzburg)

Sa., 13.12.24: Die rätselhafte Zeitkapsel (Zentralmagazin Naturwiss. Sammlungen) & Der sprechende Himmel (Landesmuseum f. Vorgeschichte)

Sa., 20.12.24: Salzige Experimente (Salinemuseum) & Spurensuche bei Vollmond (Franckeschen Stiftungen)