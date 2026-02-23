Ein Teppich, der fliegt. Eine Lampe, die Wünsche erfüllt. Und ein Dschinn, der für ordentlich Wirbel sorgt: „Aladin – das Musical“ bringt die Welt aus 1001 Nacht ins Steintor-Varieté nach Halle. Wer Lust auf einen gemeinsamen Ausflug mit Kindern hat, kann bei unserer Newsletter-Aktion sogar Tickets gewinnen!

„Aladin – das Musical“ kommt nach Halle: So kommen Familien kostenlos rein

Der wundersame Dschinni (Markus Hareter) und Aladin (Dominik Tiefgraber) begeben sich auf ein abenteuerliche Musical-Reise.

Halle (Saale). Die Geschichte des Jungen mit der Wunderlampe berührt seit über Jahrhunderten jung und alt – jetzt kommt das moderne Musical des Theater Liberi auch nach Halle.

Worum geht’s in „Aladin – das Musical“?

Im Mittelpunkt steht Aladin, der als Straßenjunge lebt – bis sein Schicksal eine rasante Wendung nimmt. Gerade hat er Prinzessin Yasmin kennengelernt, die ihr Volk vor dem bösen Zauberer Dschafar schützen will, da gerät Aladin selbst in dessen Machenschaften.

Dschafar will den Sultan stürzen und mit Hilfe einer sagenumwobenen Lampe die Macht an sich reißen. Doch der Plan geht schief: Aladin landet in einer Höhle, entdeckt dort das Geheimnis der Wunderlampe – und befreit den mächtigen Dschinni.

Drei Wünsche klingen auf einmal nach der Lösung für alles. Aber das Musical macht klar: Mut, kluge Entscheidungen und Zusammenhalt sind am Ende wichtiger als Zauberei!

Musik, Humor und Spannung: Das erwartet Familien in Halle

Seit Beginn des Jahres ist die spannende Inszenierung des Theater Liberi in ganz Deutschland auf Tour – nicht zuletzt in Bitterfeld-Wolfen, Wernigerode und nun auch endlich in Halle: Samstag, den 7. März 2026, und am Sonntag, den 8. März 2026 findet das Spektakel im Steintor-Varieté statt – jeweils 15 bis 17 Uhr.

Familien können sich auf eine mitreißende Mischung aus Live-Musik, Witz und Abenteuer freuen: Das Theater Liberi erzählt die Geschichte als modernes Bühnenmärchen mit eigens komponierten Songs – mal groß als Shownummer, mal überraschend in anderen Stilrichtungen wie Hip-Hop, Country oder sogar Grunge.

Dazu kommen jede Menge Spannung und viel Humor: Durch den Dschinni, der sich als ebenso mächtiger wie liebenswerter Begleiter entpuppt.

Gut zu wissen für Eltern: Die Vorstellung dauert zwei Stunden inklusive 20 Minuten Pause und ist für Kinder ab vier Jahren geeignet.

Jetzt 2x2 Tickets in unserem Newsletter „Elternecke“ gewinnen

Die Veranstaltung ist bereits im Vorverkauf – und die Ticketpreise starten bei 23 Euro. Aber über unseren kostenfreien Familiennewsletter „Elternecke“ haben Abonnenten jetzt die Chance auf 2x2 Tickets für das Aladin-Abenteuer.

Wer nicht auf sein Glück warten möchte: Tickets gibt es online bei theater-liberi.de sowie an ausgewählten Vorverkaufsstellen. Die Ticketpreise starten bei 23 Euro und variieren je nach Platz-Kategorie. Kinder bis 14 Jahre erhalten außerdem eine Ermäßigung von zwei Euro.

Fazit: Ein ganz besonderer Familienausflug – Die Geschichte des Aladin erzählt von Mut, Freundschaft und Liebe und davon, dass nicht nur der Wunsch zählt, sondern vor allem wie man ihn einsetzt!