Magdeburg/Barleben - Als Serena Williams am 16. November 2017 in New Orleans mit dem US-amerikanischen Unternehmer Alexis Ohanian die Ringe tauschte, brach die damals 35-Jährige alle Rekorde – zumindest, was das Outfit betrifft. Die US-Tennis-Queen trug bei der Zeremonie ein sogenanntes Prinzessinnen-Ballkleid, das von Sarah Burton für Alexander McQueen entworfen worden war. Kostenpunkt: Schlappe 3.162.491 Euro. Das Guinnessbuch der Rekorde lässt grüßen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.