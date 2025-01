Halbjahreszeugnisse In Sachsen-Anhalt "Wie sage ich es meinen Eltern?" Ab 14 Uhr helfen Seelsorger am Telefon

Am Freitag, 24. Januar, ist es wieder soweit: In Sachsen- Anhalt gibt es die Halbjahreszeugnisse. Für viele Kinder und Jugendliche aber auch Eltern beginnen damit die Sorgen und Probleme, berichten Michaela Fritsch und Karola Richter vom Kinderschutzbund in Halle