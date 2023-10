In Sachsen-Anhalt beginnen bald die Herbstferien. In der Ferienzeit finden einige Sonderveranstaltungen statt, die man besuchen kann.

Magdeburg - Die Herbstferien nahen mit großen Schritten. Für viele Familien in Sachsen-Anhalt heißt das nun: Was können wir unternehmen, das auch den Kindern Spaß macht? Wir haben zehn schöne Ausflugstipps für Sie in der Zeit vom 16. bis 30. Oktober ausfindig gemacht.

1. Herbstferien im Magdeburger Zoo

Der Zoologische Garten Magdeburg bietet in den Herbstferien mehrere Programme. Kinder von 8 bis 12 Jahren können sich unter anderem zu Artenschutz-Experten ausbilden lassen. Die Kinder erfahren, welche Tiere vom Aussterben bedroht sind und wie man sie und ihre Lebensräume schützen kann.

Das Programm startet jeweils am 16. bis 20. Oktober um 14 Uhr am Haupteingang Zoowelle.



Außerdem ist die Greifvogel-Flugschau aus Walsrode vom 19. bis 22. Oktober im Magdeburger Zoo zu Gast. Jung und Alt kriegen so die Möglichkeit, seltene Greifvögel ganz nah in Aktion zu sehen.



Zum Abschluss der Herbstferien bietet der Zoo in Magdeburg auch ein kleines Halloween-Programm an.



Preise:

Erwachsene: 15 Euro

Kinder bis 15 Jahre, freier Eintritt

Schüler, Studenten, Behinderte, Rentner, Sozialpassinhaber: 14 Euro

Abendtarif ab 17 Uhr, 5 Euro



Öffnungszeiten:

9 bis 18 Uhr

2. Elbauenpark in Magdeburg und Lumagica

Der Elbauenpark in Magdeburg liegt wie eine grüne Oase auf der rechten Elbeseite der Stadt. Auch in den Herbstferien lohnt sich hier ein Besuch mit der ganzen Familie. Der Jahrtausendturm ist eine der Attraktionen des Parks.



In den Ferien findet im Park außerdem die Lumagica, jeweils bis zum 31. Oktober von 17.30 bis 22 Uhr statt. Die magische Lichterwelt und Multimedia-Show erschafft unter anderem leuchtende Natur- und Fabelwesen sowie ritterliche Gestalten (Preise ab 11 Euro für Kinder und Jugendliche sowie ab 17,50 Euro für Erwachsene).



Preise Elbauenpark:

Erwachsene: 8 Euro

Ermäßigt: 5 Euro

Kinder bis einschließlich 6 Jahre in Begleitung eines Erwachsenen sowie Begleitpersonen eines Behinderten mit Merkzeichen B im Ausweis haben freien Eintritt.



Öffnungszeiten:

Hauptkasse Tessenowstraße, 9 bis 18 Uhr

Kasse Herrenkrugstraße, 10 bis 16 Uhr

Kasse Breitscheidstraße, 10 bis 17 Uhr

3. Das Magdeburger Spaßbad Nemo besuchen

In den Herbstferien bietet es sich auch außerhalb der Badeseensaison an, entspannt mit der ganzen Familie schwimmen zu gehen. Im Nemo können die Kinder sich im Abenteuerbecken und auf zwei Rutschen vergnügen, während die Eltern im Whirlpool entspannen.



Preise:

(für 2 Stunden) Erwachsene, 16 Euro/ Kinder bis 14 Jahre, 12 Euro/ ermäßigt, 13 Euro

(für 4 Stunden) Erwachsene, 17 Euro/ Kinder bis 14 Jahre, 13 Euro/ ermäßigt, 14 Euro

(Tageskarten) Erwachsene, 20 Euro/ Kinder bis 14 Jahre, 16 Euro/ rrmäßigt, 17 Euro



Öffnungszeiten:

Montag bis Sonntag, 10 bis 19 Uhr

4. Theaterstücke in den Höhlen: Das kalte Herz

Am 18. und 20. Oktober, gibt es jeweils ab 16.30 Uhr in Elbingerode das Stück "Das kalte Herz" nach einem Märchen von Wilhelm Hauff. Das Theaterstück wird in der Baumannshöhle, der ältesten Schauhöhle Deutschlands, aufgeführt.



Aufgrund der Temperaturen in der Höhle wird festes Schuhwerk und warme Kleidung (Temperatur in der Höhle: 8-9°C) empfohlen. Es können auch Sitzkissen und Decke mitgebracht werden.



Preise:

Karten gibt es online ab 16 Euro.

5. Gespensterjagd im Schloss Wernigerode

Kinder können im Schloss Wernigerode auf die Suche nach einem Schlossgespenst gehen. Beim "Besuch beim Schloßgespenst" können sie in Begleitung von mindestens zwei Erwachsenen das Schloss und den Dachboden nach ungewöhnlichen Vorkommnissen durchstöbern. Da man einige Treppenstufen steigen muss, empfiehlt sich festes Schuhwerk. Die Tour dauert etwa 45 Minuten.



Preise:

Erwachsene: 14 Euro

Erwachsene ermäßigt: 13 Euro

Kinder 6-14 Jahre: 9,50 Euro

Kinder 4-5 Jahre: 5 Euro



Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag, jeweils 10 bis 18 Uhr. Letzter Einlass ist um 17:30 Uhr.

6. Westernstadt: Pullman City im Harz

In Pullman City können Besucher eine Zeitreise in den Wilden Westen erleben. Neben der regulären Westernshow und weiteren Programmen gibt es Tiergehege und Abenteuerspielflächen. Weiterhin stehen genug Übernachtungsmöglichkeiten zur Verfügung.



In den Herbstferien findet vom 28. bis 31. Oktober das "Halloween Special" statt. Besucher in Kostümen sind dabei absolut erwünscht! Für Kinder gibt es unter anderem die Kids Halloween Party, das Halloween Monster Basteln und die Tonky Town-Kids Disco.



Preise:

Erwachsene: 25 Euro

Jugendliche 15 bis 17 Jahre: 18 Euro

Kinder 5 bis 14 Jahre: 15 Euro



Öffnungszeiten:

Täglich von 10 bis 18 Uhr

7. Zoo in Aschersleben

Der Zoo Aschersleben feiert in diesem Jahr sein 50-jähriges Jubiläum. In den Ferien lohnt sich ein Besuch, um den sibirischen Tiger, die Nandus oder auch die Rotluchse zu beobachten.

Im Zoo kann man außerdem das Planetarium besuchen. Zum 100. Geburtstag des Planetariums werden in den Herbstferien, am 21. und am 28. Oktober, die "Schattenspiele im All" präsentiert.



Preise:

Erwachsene: 6 Euro

Kinder von 4 bis 18 Jahren: 4 Euro

Familienkarte für ab 2 Erwachsenen und 3 Kindern: 16 Euro



Öffnungszeiten:

9 bis 18 Uhr (letzter Einlass ist um 17 Uhr)

8. Miniaturenpark Wernigerode

Der Miniaturenpark Wernigerode bietet allen Besuchern rund 60 Modelle aus dem Harz inklusive Modellbahnen im Maßstab 1:25. Hier lassen sich Stadtausschnitte von Goslar, Thale oder Wernigerode im Kleinformat bewundern.



Als kleine Besonderheit gibt es eine Augmented Reality-App. Mit dieser kann man Minispiele ausprobieren und den Harz interaktiv erkunden.



Preise:

Erwachsene: 9 Euro

Kinder bis 5 Jahre: kostenlos

Ermäßigte Karten: 5 Euro

Familienkarte für 2 Erwachsene mit bis zu 4 Kindern: 20 Euro



Öffnungszeiten:

Täglich 9 bis 18 Uhr

Ab dem 29. Oktober: 9 bis 17 Uhr

9. Planetarium Halle: Sternenreise für Kinder

Das Planetarium in Halle bietet für Familien in den Herbstferien die "Sternenreise für Kinder". Hier erleben die Jüngsten, welche Sternbilder es zu sehen gibt und welche Planeten aktuell am Nachthimmel zu finden sind.



Das Programm dauert 45 Minuten und ist für Kinder ab 6 Jahren geeignet. Darüber hinaus bietet das Planetarium in den Herbstferien Abenteuer mit Lars dem kleinen Eisbären, eine Weltraumreise mit den grünen Olchis und weitere Programme.



Preise:

Einzelkarte pro Veranstaltung: 7,50 Euro

Ermäßigt: 5 Euro

Kinder bis 16 Jahre: 3 Euro



Öffnungszeiten:

Bitte informieren Sie sich direkt beim Planetarium über die Zeiten, da diese stark variieren. Telefon: 0345 - 221 36 60 oder 0345 - 221 36 61

10. Halloween im Gruselzoo in Halle feiern

Mit Beginn der Ferien startet ab dem 14. Oktober im Bergzoo Halle gleichzeitig das Programm Gruselzoo. Junge und ältere Spukfans können dabei in die tierische Gruselwelt des Bergzoos eintauchen.



Der ganze Zoo verwandelt sich dann bis einschließlich 31. Oktober in eine Welt voller skurriler Geheimnisse.

Preise und Zeiten für den Gruselzoo:

Vollzahler: Im Vorverkauf 10 Euro

An der Abendkasse (ab 15:00 Uhr) 14 Euro



Öffnungszeiten:

Kassenöffnung und Einlass: 9 bis 17 Uhr

Die Tierhäuser schließen um 17:30 Uhr und der Zoo um 19 Uhr

Der Gruselzoo startet jeweils ab 16 Uhr.

11. Das Museum für Naturkunde und Vorgeschichte in Dessau-Roßlau

Das Dessau-Roßlauer Museum für Naturkunde und Vorgeschichte lädt zu Malspielen und Rätseln ein. Passend zur aktuellen Ausstellung „Zoonosen. Tierisch gefährlich“, in der es um Mücken, Zecken, Flöhe und dergleichen geht, können Kinder bei einem Malspiel Insekten zu Superwesen werden lassen. Außerdem lernen sie während eines Rätselrundgangs die Ausstellung kennen. Wer mitmachen will, kann mittwochs bis freitags von 10 bis 12 Uhr und 13 bis 16 Uhr im Museum vorbeischauen.

12. Die Baumannshöhle im Harz

Die Rübeländer Tropfsteinhöhlen im Harz sind immer wieder beeindruckend. Aber der Goethesaal der Baumannshöhle eignet sich auch als Theaterkulisse. Für die Ferienzeit können sich Theaterbegeisterte auf drei verschiedene Stücke freuen. Vom 13. bis zum 15. Oktober verzaubert Hans Christian Andersens „Die Schneekönigin“ jeweils ab 16.30 Uhr das Publikum. Zur gleichen Zeit nimmt Wilhelm Hauffs „Das kalte Herz“ die Zuschauer am 18. und 20. Oktober mit in seine Märchenwelt. Außerdem steht Jules Vernes „Die Reise zum Mittelpunkt der Erde“ in der zweiten Ferienwoche am 25. und 26. Oktober in der ältesten Schauhöhle Deutschlands auf dem Plan. Tickets gibt es vor Ort an der Theaterkasse.

13. Der Ökogarten Quedlinburg

Unter dem Motto „Schiff ahoi“ steht das Programm des Ökogartens in Quedlinburg. Kinder im Alter von sechs bis 14 Jahren können in der ersten Ferienwoche alles über Schifffahrt lernen. Außerdem gilt es, ein Schiff im Ökogarten mit Farbe, Fahne und Netzen zu gestalten. Ein Ausflug zur Sternwarte ist ebenfalls geplant. In der zweiten Ferienwoche wartet auf alle Piraten eine Schatzsuche – gemeinsam wird dann sogar ein Piratenfilm gedreht. Die Anmeldung ist bis zum 13. Oktober möglich.

14. Die Burg und das Bauernmuseum Querfurt

In der ersten Ferienwoche bietet die Burg Querfurt im Saalekreis für Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren aufregende Projekttage an. Als Ritter und Burgfräuleins verkleidet erkunden die Kinder die Burg. Bei Mutproben und Geschicklichkeitsspielen können sie sich unter Beweis stellen. Außerdem werden Steckenpferde gebaut und in einem kleinen Hobby-Horse-Turnier ausgetestet. Detektive können sich auf die Suche nach einem gestohlenen Schatz begeben. Und wer schon immer wissen wollte, womit Kinder im Mittelalter gespielt haben, der findet das ebenfalls auf der Burg heraus.

Das Bauernmuseum Querfurt hat in der zweiten Ferienwoche Angebote rund um Wolle, Butter und Suppentopf. Kinder können lernen wie Butter hergestellt wird. Außerdem wird allen Nachwuchsköchen gezeigt, wie Gemüse und Kräuter aus dem Bauerngarten in den Topf kommen. Interessierte begeben sich auf die Spuren der Wollverarbeitung, streicheln dabei Tiere und nehmen am Ende selbst hergestelltes Filz mit nach Hause. Die Anmeldung erfolgt online.

15. Die Zirkuswoche in Oschersleben

Vom 23. bis zum 27. Oktober veranstaltet der Verein „Bunte Würfel“ in Oschersleben im Landkreis Börde eine Zirkuswoche. Die Akrobaten wollen das Bilderbuch „Armer schwarzer Rabe“ von Ulrike Aulebach mit Zirkuselementen umsetzen. Kinder zwischen sieben und 16 Jahren können dafür täglich im Bewos-Sportzentrum von 9 bis 15 Uhr trainieren. Wer teilnehmen will, sollte sich vorher unter 01515/8564065 anmelden.

16. Das Lutherhaus in Wittenberg

Die Luthermuseen haben neben einer Herbst- und einer Malwerkstatt in Mansfeld und Eisleben, einen Schnupperkurs in Gebärdensprache im Angebot. Am 19. Oktober können Kinder ab acht Jahren um 11.30 Uhr im Lutherhaus in Wittenberg lernen, wie die deutsche Gebärdensprache entstanden ist und wie sie sich ohne Worte verständigen können. Am gleich Ort geht es am 24. Oktober um „Schein und Sein im Mittelalter“. Kinder ab zehn Jahren schauen sich an, wie bei Gemälden im Mittelalter ohne Bildbearbeitung getrickst wurde. Eine Anmeldung ist erforderlich.

17. Die Gedenkstätte Marienborn

Jugendliche zwischen 15 und 18 Jahren können bei der Gedenkstätte Deutsche Teilung Marienborn im Landkreis Börde unter dem Motto „Flucht über Marienborn – ein Comic erzählt“ am 19. und 20. Oktober selbst tätig werden. Sie können jeweils von 9 bis 16 Uhr eigenständig das Gelände des ehemals größten innerdeutschen Grenzüberganges entdecken.

Währenddessen lernen sie Geschichten von erfolgreichen und fehlgeschlagenen Fluchten aus der DDR in den Westen kennen. Zu einer selbstgewählten davon entwickeln die Jugendlichen einen eigenen Comic. Interessierte können sich bis zum 13. Oktober anmelden.