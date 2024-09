Springreiten auf dem Steckenpferd - die Trendsportart gibt es auch in Sachsen-Anhalt

Berlin/Frankfurt/Main/dpa - Reiten ohne Pferd - das ist eine inzwischen beliebte Freizeitbeschäftigung. Das Ganze heißt Hobby Horsing.

Marie-Louise Zirzlaff und Tom Ehrenteit zeigen in der Berliner Wuhlheide, wie es geht. Sie bauen den Sprungparcour für das anstehende Training auf, eigentlich erinnert hier alles ans Reiten.

Einziger Unterschied: Statt auf einem echten Pferd zu sitzen, springen die Kinder hier mit ihrem Steckenpferd, genauer ihrem Hobby Horse, über die Hindernisse.

Hobby-Horsing-Meisterschaft in Frankfurt

In Frankfurt finden am 14. und 15. September die Deutschen Meisterschaften im Hobby Horsing statt. Dann kämpfen die rund 280 Teilnehmenden um mehrere Titel, wie der Präsident des Deutschen Hobby Horsing Verbands, Kay Schumann, erklärte. Die Gewinner werden in drei Kategorien ermittelt: Zeitspringen, Stilspringen und Dressur. "Jede Disziplin erfordert eine einzigartige Kombination aus Präzision, Timing und Eleganz", hieß es.

Die Resonanz für das Event in Frankfurt ist groß: Für beide Tage zusammen wurden bislang über 1.500 Tickets verkauft oder vergeben. Die Teilnehmenden, bei denen es sich zum allergrößten Teil um Kinder und Jugendliche handelt, treten in fünf Altersklassen an. Schumann zufolge sind es sogar die ersten von einem Verband ausgetragenen Deutschen Meisterschaften im Hobby Horsing.

Mix aus Pferdesport und Leichtathletik

Bei der Trendsportart werden Elemente aus dem Pferdesport, zum Beispiel aus Dressur- oder Springreiten, mit einem Steckenpferd nachgestellt. Beim Springen „ist es eine Mischung vom Springreiten aus dem Pferdesport und Leichtathletik“, erklärt Zirzlaff.

Ursprünglich kommt die Sportart aus Finnland. Dort werden schon seit vielen Jahren Wettkämpfe im Hobby Horsing ausgetragen.

In den letzten Jahren ist das Hobby Horsing über soziale Medien wie Instagram und Youtube auch nach Deutschland geschwappt. Mitte September wurde dafür sogar ein eigener Verband gegründet, er nennt sich Deutscher Hobby Horsing Verband.

Vor allem Mädchen sind begeistert

„Die Kinder kannten es schon, obwohl es noch gar keine Kurse dafür gab“, sagt Zirzlaff, die Hobby Horsing zusammen mit Ehrenteit bereits seit August 2020 anbietet. Sie beide seien damals über eine Reportage im Fernsehen auf die neue Trendsportart gestoßen.

So ein Hobby Horse kann auch mal bis zu 300 Euro kosten, sagt Zirzlaff. „Wir haben aber auch viele Kinder, die kommen mit Sockenpferden, die sie selbst gebastelt haben.“

Aktuell bieten Zirzlaff und Ehrenteit alle zwei Wochen Kurse an. Im Schnitt kommen 10 bis 15 Kinder im Alter von sechs bis zwölf, fast ausschließlich Mädchen. Die Sportart wird beliebter. „Wir merken, es kommen immer mehr Anfragen“, sagt Zirzlaff.

Trend erreicht Sachsen-Anhalt

In Osternienburg (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) bietet die Reitschule "Lindas Farm" Schnupperkurse im Hobby Horsing an.

Auch beim Reitsportverein Halle ist der Trend schon angekommen. Laut dem Vorsitzenden Olaf Trübner gibt esvermehrt Nachfragen, ob der Reitsportverein Hobby Horsing anbietet.

Der SV Francke 08, der Sportverein der Franckeschen Stiftungen in Halle, schreibt auf seiner Webseite, Hobby Horsing fördere die Kreativität und Fantasie, vor allem aber auch die körperliche Fitness, den Teamgeist und den Spaß an der Bewegung.