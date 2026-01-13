Wie Eltern ihren Kindern beim Einsteigen in den Sessellift helfen – und warum das Liftpersonal dabei eine wichtige Rolle spielen kann.

Sicherer Sitz ist das A und O: Kinder sollten beim Einstieg in den Sessellift gut platziert und mit dem Rücken an der Lehne sitzen.

München - In Sesselliften geht es oft hoch hinaus. Minutenlang in großer Höhe unterwegs, nur von einem Bügel gesichert: Gerade Eltern kleiner Wintersportler kann das Sorgen bereiten. Doch eigentlich sei das Fahren in solchen Liften ohne Risiko, sagt Konstantin Lanzl vom Deutschen Skiverband. „Wenn ein Kind einmal gescheit auf dem Sessel sitzt, passiert normalerweise nichts.“

Darauf, dass es gut sitzt, sollten Eltern beim Einstieg aber genau achten. Sie können ihrem Nachwuchs dabei unter die Schulter greifen und ihn auf den Sessel hinaufziehen, sodass er nach hinten rutscht und mit dem Rücken bestenfalls an der Lehne sitzt.

Wo sitzt ein Kind am besten? - Außen an der Seite

Im Zweifel helfen auch die Seilbahnmitarbeiter dabei, so Lanzl. In so einem Fall sitzt das Kind am besten außen an der Seite, wo der Mitarbeiter steht. Es kann dem Kind auch helfen, wenn man ihm für die Liftfahrt die Stöcke abnimmt. Die Mitarbeiter können den Lift bei Bedarf langsamer fahren lassen, damit genug Zeit fürs Hinsetzen bleibt.

Moderne Anlagen haben teils höhenverstellbare Einstiegslaufbänder, die es Kindern leichter machen, in den Sessel zu kommen. Und viele verfügen über einen Durchrutschschutz für die Fahrt, der zusätzliche Sicherheit bietet.

Kind sitzt nicht ordentlich? - Darauf aufmerksam machen

Aus Sicht von Lanzl kann grundsätzlich beim Einstieg am meisten schiefgehen: Bringen Eltern das Kind einmal nicht richtig auf den Sessel, sollten sie unbedingt das Liftpersonal darauf aufmerksam machen, sodass die Anlage gestoppt wird. „Wenn man stattdessen versucht, das Kind während der Fahrt irgendwie festzuhalten, kann das gefährlich werden.“

Pauschale Empfehlungen, ab wann ein Kind Sessellift fahren kann und wann gar alleine, mag Lanzl nicht geben. „Das ist immer eine individuelle Geschichte.“

Kleiner als 1,25 Meter? - Dann sollte Erwachsener mitfahren

Die internationale Organisation für Seilbahnwesen OITAF empfiehlt, dass ein Kind unter 1,25 Meter nur in Begleitung eines Erwachsenen, der neben ihm sitzt, in Sesselliften fahren sollte. Es kann auch auf dem Schoß mitfahren, sofern sich der Bügel dann noch richtig schließen lässt. Eine Untergrenze bei der Körpergröße nennt die OITAF nicht.

Am Ende gelten immer die Vorgaben, die das jeweilige Skigebiet in seinen Beförderungsbedingungen macht. „Die Seilbahnmitarbeiter haben das letzte Wort“, so Konstantin Lanzl.