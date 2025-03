Elise, Emil, Leonie, Daria, Johanna und Lotta (von links n. rechts) interviewen den Bürgermeister Tobias Halfpap in der Stadtbibliothek Landsberg.

Wolltet ihr auch schon immer mal wissen, was euer Bademeister im Stadtschwimmbad bereits alles gefunden hat? Schüler aus Landsberg im Saalekreis haben nicht gezögert und ihren Bademeister mit Fragen gelöchert – in ihrem Kinderpodcast.

Zusammen mit der Stadtbibliothek Landsberg und der Bundesvereinigung „Künste öffnen Welten“ wurde dieses Förderprojekt in den Herbstferien 2024 gestartet. Mit der Podcast-Reihe werden spannende Themen rund um Landsberg aufgedeckt.

Vorlesen üben

„Das macht so viel Spaß – und man lernt viel Neues über die eigene Stadt“, erzählt Kinderreporter Emil aus der Klasse 3c. Leonie, aus der fünften Klasse, ist auch mit dabei. Sie erfuhr während des Abschlussfests der Schule vom Podcast-Projekt. Es begeistert sie so sehr, dass sie sogar ihren Bruder Oliver animiert hat – er ist nun auch Teil des Teams.

Insgesamt besteht die Podcast-Gruppe aus acht Schülern – von der Grundschule bis zum Gymnasium. Angeleitet wird das Projekt von der Bibliothekarin Caroline Vogel. Ihr Ziel ist es, eher ruhigeren Kindern eine Möglichkeit zu bieten, sich neben dem Schulalltag kreativ einzubringen.

Mit Erfolg – alle Kinder sind begeistert! Podcasterin Elise aus der 3b berichtet: „Man kann seiner Fantasie freien Lauf lassen und gleichzeitig neue Menschen kennenlernen. Mittlerweile sind sogar neue Freundschaften entstanden.“

Neben Spaß und Kreativität fördert das Podcast-Projekt auch das Lese- und Sprachvermögen der Schulkinder. Denn das ist eine Aufgabe beim Podcasten – vorlesen.

Das Team trifft sich regelmäßig in der schulfreien Zeit, um die Folgen aufzunehmen. Reporterin Daria aus der 7a erklärt uns einen typischen Ablauf: „Zuerst bekommen wir den Text und haben Zeit zum Einlesen. Danach gehen wir in den Aufnahmeraum und starten die Aufnahme. Zwischendurch gibt es Wiederholungen oder Pausen – je nachdem wie schwierig und umfangreich der Text ist.“

Natürlich klappt nicht jede Aufnahme gleich auf Anhieb. Besonders bei anspruchsvolleren Texten sind mehrere Anläufe und Proben nötig. Zum Beispiel während der Probe für die sechste Podcast-Folge: „Ein spektakulärer Kriminalfall“.

Johanna aus der 3b erzählt: „Ich habe dafür zwei Wochen geübt. Die Schrift war sehr alt und kaum lesbar.“ Doch trotz der altdeutschen Handschrift, hat sie die Folge fehlerfrei erzählt.

Krimis und Star-Gäste

Der Landsberger Kinderpodcast kennt keine Grenzen. Bisher gibt es sieben Folgen. Neben der Besprechung alter Kriminalfälle wurden auch Interviews mit bekannten Persönlichkeiten geführt – darunter Kika-Stars und sogar „Löwenzahn“-Moderator Guido Hammesfahr waren dabei.

Das Team entscheidet gemeinsam, welche Themen behandelt werden. Hauptsache es ist etwas, das es noch nie in Landsberg gegeben hat. Auch in Zukunft stehen viele weitere Projekte an. Die Kinderreporter und Caroline Vogel hoffen auf zahlreiche Gäste. Ein nächster könnte der Landsberger Bürgermeister Tobias Halfpap sein – wie das Titelbild verrät.