Viele Kinder in Sachsen-Anhalt haben noch immer mit Lernrückständen aus der Corona-Zeit zu kämpfen. Jetzt stellt das Land 4,9 Millionen Euro für zusätzliche Angebote bereit. Doch reicht das Geld wirklich aus?

4,9 Millionen Euro für Schulen – reicht das, um Lernlücken der Kinder zu schließen?

Kinder in Sachsen-Anhalt sollen Lernrückstände ausgleichen können.

Magdeburg/Halle (Saale) - An den Schulen in Sachsen-Anhalt sollen Kinder weiter in der Vergangenheit entstandene Lernrückstände ausgleichen können. Es würden 4,9 Millionen Euro als zusätzliches Budget für pädagogische Arbeit bereitgestellt, erklärte das Bildungsministerium.

Millionenhilfe für pädagogische Angebote

Öffentliche Schulen hatten zuletzt Mittel aus dem Corona-Sondervermögen erhalten, um beispielsweise Arbeitsgemeinschaften oder Hausaufgabenhilfen anbieten zu können.

Lernrückstände seit Corona: Wo Kinder Nachholbedarf haben

„Viele Schulen haben mir in den ersten Wochen meiner Amtszeit zurückgemeldet, wie wertvoll die zusätzlichen Budgets für ihre pädagogische Arbeit sind“, sagte Bildungsminister Jan Riedel (CDU).

So sollen Lehrerinnen und Lehrer entlastet werden

Lehrerinnen und Lehrer könnten von externen Akteuren verstärkt werden. Neben den öffentlichen Schulen sollen nun auch alle anderen Schulformen finanzielle Unterstützung bekommen können, hieß es.