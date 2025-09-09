Warum scheitern so viele Beziehungen? Jennifer Heeschen ist Therapeutin und kennt die Antwort. Sie erklärt, warum viele Partnerschaften nicht funktionieren. Ein Grund ist die fehlende Kommunikation.

Um Partnerschaft ging es bei einem Workshop von Jennifer Heeschen in Klötze.

Jennifer Heeschen (40) aus Jübar ist spiritueller Coach in systemischer Aufstellung. „In vielen Partnerschaften drehen wir uns im Kreis“, weiß die Therapeutin, die in Klötze einen Workshop gegeben hat. Thema: Verstehen statt Vorwürfe. Volksstimme-Reporter Markus Schulze unterhielt sich mit ihr darüber, warum Beziehungen funktionieren – oder eben nicht.