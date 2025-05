Halle/MZ - Da geht es den Kleinen wie den Großen: Haben sie erst einmal ein neues Lieblingslied entdeckt, wird es gern in Dauerschleife gehört. Umso besser also – auch im Hinblick auf anstehende Urlaubsfahrten –, wenn die Musik allen gefällt. Kein Problem bei der heute großen Zahl an Kinderliedermachern, deren Songs auch für Erwachsene unterhaltsam sind. Da wird gerappt und gewitzelt, mit Worten gespielt und an frühere Hits erinnert.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.