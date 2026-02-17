Drachen, Trolle und ein leuchtendes Wasserreich: Die „Fantasy Island“-Show im Bergzoo Halle geht in die letzten Tage. Über eine Million Besucher waren seit 2018 dabei – jetzt gibt es zum Abschied noch eine große Ticket-Verlosung für Familien in unserem Newsletter.

Finale bei den Magischen Lichterwelten in Halle – und so kommen Familien kostenlos rein

Auch diese Trolle warten nur noch bis zum 1. März auf Besuch im Bergzoo Halle. Dann sind die Lichterwelten beendet.

Halle (Saale). Noch leuchten Drachen über dem Reilsberg in Halle, noch wachen Trolle zwischen gelben Blumen – aber der Countdown läuft: Die Magischen Lichterwelten im Bergzoo gehen in die letzten eineinhalb Wochen.

Countdown im Bergzoo Halle: Nur noch wenige Tage Fantasy Island

Seit 2018 haben mehr als eine Million Besucher die deutschlandweit einzigartigen Shows in Halle erlebt. Und wer jetzt noch nicht in der aktuellen „Fantasy Island“ war, sollte sich sputen.

In sieben Themenwelten – vom Reich der Elfen über Drachen und Trolle bis ins Wasserreich – tauchen Besucher in ein Fantasie-Universum ein. Es gibt so viel zu sehen, dass der Spaziergang auf dem zwei Kilometer langen Rundweg wie im Kino-Film verfliegt.

Über 1.000 Lichtfiguren: Warum sich der Besuch jetzt lohnt

Immerhin: Mehr als 1.000 handgefertigten Lichtfiguren gibt es zu entdecken. Chinesische Laternenkünstler haben sie aus Metall und Stoff geformt, dazu spielt Musik, hier und da ein Elfen-Gezierpe ... Es ist ein wildromantisches Gesamterlebnis, das den Zoo in ein von Weitem sichtbares Lichtermeer verwandelt. Die Ideen entstanden mithilfe von Künstlicher Intelligenz, inspiriert von Mythen, Literatur, Filmen und Manga-Heften.

Ein Jahr Planung, 15 Kilometer Kabel, eine App zum Steuern – fertig ist die leuchtende Insel über Halle. Chance auf Tickets Zoosprecher Tom Bernheim weiß, dass die Eintrittspreise ab 14 Euro – online günstiger als an der Abendkasse – manchen hoch erscheinen.

Doch: „Das, was Besucher hier erleben, ist jeden Cent wert“, sagt er. Und für Familien gibt es zum Finale der Show noch eine Extra-Chance. Mit ein bisschen Glück können Abonnenten des kostenfreien Familiennewsletters „Elternecke“ 10×4 Tickets gewinnen.

Fazit: Die Magischen Lichterwelten gehören zu den spektakulärsten Winter-Events in Sachsen-Anhalt. Wer „Fantasy Island“ noch erleben will, sollte die verbleibenden Tage nutzen – als stimmungsvoller Abendspaziergang, als Fotomoment mit Drachen und Elfen oder als gemeinsames Ferien-Highlight mit den Kindern.