Leipzig. - Aktuell findet im Zoo Leipzig das Magische Tropenleuchten statt. Noch bis zum 9. Februar erstrahlt der Zoo dabei in vielen Lichtern: Die illuminierte Tropenerlebniswelt Gondwanaland und mehrere spektakuläre Shows gehören dazu.

Was ist neu beim Magischen Tropenleuchten im Zoo Leipzig?

Die Besucher können einige neue Highlights beim Magischen Tropenleuchten im Zoo Leipzig bestaunen. Darunter sind unter anderem Feuer- und Lichtshows der Showgruppen "Freaks on Fire" und "Firedancer" zu sehen. Außerdem gibt es ein magisches LED-Lichtermeer und eine spezielle Neon-Lichtshow im Entdeckerhaus Arche, welche die Besucher faszinieren werden.

Auch Musiker mit klangvollen Instrumenten wie einer Handpan Steel Tongue verzaubern dieses Jahr beim Magischen Tropenleuchten die Gäste. Foto: Zoo Leipzig

Was sind die Highlights für Kinder im Zoo Leipzig?

Kinder können sich auf jede Menge Spaß an der bunten Mitmach-Schattenwand freuen. Wer möchte, kann sich für fünf Euro ein Tiergesicht schminken lassen oder sich an einer Bastel-Station mit Neonfarben ausprobieren. Außerdem gibt es im Zoo Leipzig an mehreren Positionen Schwarzlichtstationen, die zum Mitmachen einladen.

Während des Lichterfestivals 2025 gibt es die Möglichkeit sich bei einer Mitmach-Schattenwand kreativ auszuprobieren. Foto: Zoo Leipzig

Magisches Tropenleuchten: Was gibt es im Außenbereich zu bestaunen?

Außerhalb der Tropenhalle erwartet die Besucher eine illuminierte Himalaya-Hochgebirgslandschaft mit tierischen Highlights wie den Schneeleoparden und einer Lichtinstallation in Form eines farbenfrohen Kolibris. An 2D-Selfie-Spots können die Gäste auf dem Weg durch die bunte Welt Fotos aufnehmen und sich so leuchtende Erinnerungen mit nach Hause nehmen.

Imposant thront auch die illuminierte Argentinosaurus-Installation im Außenbereich, die nach Angaben des Zoos Leipzig, der größte ausgestellte Dinosaurier in Europa ist. Auf den funkelnden Wegen begegnet den Besuchern zudem die Showgruppe "Theater aus dem Hut" mit glitzernden Walking Acts sowie einigen strahlenden Tiergefährten.

Die Show der "Firedancer" fasziniert die Besucher im Zoo Leipzig besonders. Foto: Zoo Leipzig

Was kostet ein Ticket für das Magische Tropenleuchten im Zoo Leipzig?

Am Donnerstag, Freitag und Sonntag liegt der Ticketpreis für Erwachsene bei 18 Euro (12 Euro mit Jahreskarte) und für Kinder zwischen 6 und 16 Jahren bei 14 Euro (10 Euro mit Jahreskarte).

Für die Veranstaltungen am Samstag kostet ein Ticket für Erwachsene 20 Euro (14 Euro mit Jahreskarte) und für Kinder 15 Euro (12 Euro mit Jahreskarte).

Schwerbehinderte mit Begleitperson, die einen Ausweis B oder H haben, zahlen keinen Eintritt.

Die Bootsfahrt in der Tropenerlebniswelt kostet zusätzlich für Erwachsene 2,50 Euro und für Kinder 2 Euro.

Wie kommt man zum Zoo Leipzig?

Der Zoo liegt zentral in der Innenstadt von Leipzig und ist vom Hauptbahnhof in wenigen Gehminuten erreichbar. Die Besucher können einfach den Wegweisern mit den Tatzen folgen.

Mit der Straßenbahnlinie 12 kommen die Besucher direkt zum Haupteingang des Leipziger Zoos. Weitere Haltestellen in der Nähe sind Goerdelerring (Linien 1, 3, 4, 7, 9, 12, 14, 15) und Wilhelm-Liebknecht-Platz (Linien 9, 10, 11, 16).

Mit einer Eintrittskarte für das Magische Tropenleuchten kann man die Straßenbahnen in der Tarifzone 110 (Stadt Leipzig) nutzen um zum Zoo Leipzig zu gelangen.

Wo kann man am Zoo Leipzig parken?

Um zum Parkhaus am Zoo Leipzig zu fahren, folgt man der Beschilderung "Zoo" in Richtung Zentrum. Gegenüber vom Haupteingang des Zoos in der Parthenstraße 8 können Besucher gegen eine Gebühr von einem Euro pro Stunde auf 1.375 Stellplätzen rund um die Uhr parken.