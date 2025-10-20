Patchwork, Regenbogen, Co-Parenting oder Solo-Eltern: Familie ist längst mehr als Vater, Mutter, Kind. Neue Familienformen zeigen, wie vielfältig und liebevoll Menschen heute Verantwortung füreinander übernehmen – auch ohne klassische Rollenbilder.

Wie Familie heute wirklich aussieht – und warum das klassische Modell nur noch eines von vielen ist

Ein kleiner Fuß, ein großes Gefühl: Familie entsteht dort, wo Liebe wächst.

Halle (Saale). Das klassische Familienmodell ist längst nicht mehr die einzige Form, in der Familien leben. Immer häufiger entstehen neue Konstellationen, die zeigen: Familie ist da, wo Menschen füreinander Verantwortung übernehmen:

Patchwork-Familien: Wenn Liebe zweite Chancen bekommt

Wenn zwei Erwachsene mit Kindern aus früheren Beziehungen zusammenleben. Oft kommen gemeinsame Kinder dazu – wie bei einem bunten Flickenteppich („Patchwork“).

Regenbogenfamilien: Vielfalt mit Herz

So nennt man Familien mit gleichgeschlechtlichen Eltern – also zwei Müttern oder zwei Vätern. Der Begriff steht für Vielfalt und Offenheit.

Co-Parenting: Elternschaft ohne Liebesbeziehung

Zwei oder mehrere Menschen entscheiden sich, gemeinsam ein Kind zu bekommen und zu erziehen – ohne Liebesbeziehung. Sie leben meist in getrennten Wohnungen, teilen sich aber die Verantwortung.

Solo-Eltern: Allein, aber nicht einsam

Manche Menschen wünschen sich ein Kind, auch ohne Partner. Sie bekommen es allein – etwa mithilfe einer Samenspende oder durch Adoption – und übernehmen die Elternrolle selbst.

Pflege- und Adoptivfamilien: Ein Zuhause auf Zeit oder für immer

Eltern nehmen Kinder auf, die nicht bei ihren leiblichen Eltern leben können. Pflegefamilien kümmern sich meist vorübergehend, Adoptivfamilien dauerhaft.

Getrennt erziehende Eltern: Zusammen stark – auch getrennt

Auch nach einer Trennung bleiben viele Paare als Elternteam verbunden. Beim „Wechselmodell“ lebt das Kind abwechselnd bei Mutter und Vater.