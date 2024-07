Die sechs Karls Erlebnis-Dörfer in Rövershagen, Elstal, Zirkow, Warnsdorf, Koserow und Döbeln haben im Sommer länger geöffnet. Allerdings gelten die neuen Öffnungszeiten nicht für alle Fahrgeschäfte, Imbisse und Shops.

Im Frühling 2024 hat im Karls Erlebnis-Dorf in Rövershagen die Attraktion "Sky Fly" eröffnet.

Halle (Saale)/DUR. - Eines der schönsten Dinge am Sommer ist, dass es abends lange hell und warm ist. Passend dazu haben die Karls-Freizeitparks in Rövershagen (bei Rostock), Elstal (bei Berlin), Zirkow (auf Rügen), Warnsdorf (bei Lübeck), Koserow (auf Usedom) und Döbeln (in Mittelsachsen) nun ihre Öffnungszeiten geändert.

Die Erlebnis-Dörfer, von vielen Besuchern einfach nur Erdbeerhöfe genannt, haben seit dem 21. Juni täglich von 8 bis 20 Uhr geöffnet.

Allerdings stimmen die Öffnungszeiten der Freizeitparks nicht immer mit denen der Fahrgeschäfte überein. So haben beispielsweise die "Fliegende Schokoladentafel", die "Schokoladenschleuder", die "Traktorbahn", die "Erdbeer-Raupenbahn" und die "Tregger-Tonnen-Tour" im Erlebnis-Dorf in Döbeln nur von 9 bis 19.30 Uhr geöffnet.

Fast alle Imbisse im Freizeitpark in Döbeln öffnen erst um 11 Uhr und schließen bereits um 19 Uhr, auch die meisten Shops haben nicht so lange wie der Freizeitpark selbst geöffnet.

Von 8 bis 20 Uhr haben im Erlebnis-Dorf in Döbeln die Spielplätze geöffnet, der Manufakturen-Markt, das Restaurant "Hof-Küche", die Kletter-Erdbeere, das Riesen-Hüpfkissen, die Eierbecher-Sammlung, die Kaffeekannen-Ausstellung, das Feuerwehr-Spritzenspiel, das Ziegengehege, die Senfrutsche, die Mini-Gokart-Bahn oder die Holzmurmelbahn.

In den anderen fünf Freizeitparks des Unternehmens Karls ist die Situation ähnlich, auch dort öffnen viele Attraktionen, Shops und Imbisse nach 8 und schließen vor 20 Uhr.