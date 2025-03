Krankenkassengeschäftsführer appelliert an Eltern und Einrichtungen: "Der Umgang mit Lebensmitteln ist für Kinder wichtig, damit sie gesund aufwachsen."

Initiative „Ich kann kochen!“ startet in Sachsen-Anhalt Aufruf

Laut Studien könnten in 25 Jahren ein Drittel aller jungen Menschen zu dick sein.

Früh übt sich, wer ein gesundes Leben führen will – das ist die Idee hinter der Ernährungsinitiative „Ich kann kochen!“. Seit zehn Jahren bringen die Barmer Krankenkasse und die Sarah Wiener Stiftung Kindern den praktischen Umgang mit frischen Lebensmitteln näher.

Jetzt rufen sie erneut Kitas und Grundschulen in Sachsen-Anhalt auf, sich zu beteiligen. „Ob Kartoffeln stampfen, Kräuter hacken oder Möhren schälen – der Umgang mit Lebensmitteln ist für Kinder wichtig, damit sie gesund aufwachsen“, sagte Axel Wiedemann, Landesgeschäftsführer der Barmer zum Tag der gesunden Ernährung am vergangenen Freitag (7. März).

Bereits 370 Einrichtungen im Land sind Teil der Initiative, doch das Ziel ist, noch mehr Kinder zu erreichen. 500 Euro Förderung Ein Schlüssel zum Erfolg sind die sogenannten Genussbotschafterinnen und Genussbotschafter.

Diese pädagogischen Fachkräfte erhalten eine kostenfreie Fortbildung, um Kinder spielerisch an das Kochen heranzuführen. Deutschlandweit wurden bereits 32.000 Fachkräfte geschult, bis 2026 sollen es 40.000 sein. Die Barmer fördert teilnehmende Einrichtungen mit einmalig 500 Euro nach den Richtlinien des „Leitfadens Prävention“.

Früh üben statt später umändern

Laut Stiftungsgründerin Sarah Wiener lernen Kinder durch eigenes Ausprobieren, wie gesunde Ernährung funktioniert: „Wer frühzeitig selbst kocht, bleibt unabhängig von Fertiggerichten und Fast Food.“ Gerade für Kinder, die bisher wenig Berührung mit dem Kochen hatten, sei die Initiative ein wichtiger Baustein.

Lesen Sie auch: Sind in 25 Jahren ein Drittel aller jungen Menschen zu dick?

Angesichts steigender Adipositasraten ist das Thema aktueller denn je: 2023 waren in Sachsen-Anhalt rund 4.900 Kinder unter neun Jahren nachweislich fettleibig. Das erhöht das Risiko für Diabetes, Bluthochdruck und andere Krankheiten.

Kochen nur für Realschüler

Während Realschulen in Sachsen-Anhalt das Fach Hauswirtschaft fest im Lehrplan verankert haben, fehlt dieses Angebot an Gymnasien. Dabei herrsche bei der Ernährungsbildung von Kindern Handlungsbedarf, sagt Wiedemann. Neben der Initiative „Ich kann kochen!“ sind also auch Eltern gefragt, ihren Kindern die Grundlagen gesunder Ernährung zu vermitteln