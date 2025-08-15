Das Thermometer klettert weiter nach oben, doch in Sachsen-Anhalt gibt es viele Orte, die Hitze erträglicher machen. Von geheimen Badeseen über Wasserspielplätze bis zu kühlen Höhlen: Diese Tipps bringen Familien frische Energie.

Eisgekühlt bei Sommerhitze: Unter anderem in Wernigerode gibt es eine tolle Eisdiele.

Magdeburg/Halle (Saale). Auch am Wochenende bleibt es weiterhin heiß. Diese Badeseen, Wasserspielplätze und Eisdielen bringen Groß und Klein die dringend nötige Abkühlung und lassen die Hitze kurz vergessen.

Nun ist der Sommer mit voller Wucht auch nach Sachsen-Anhalt zurückgekehrt. Statt vor Regenwetter zu fliehen, suchen Familien nun Schutz vor der anhaltenden Hitze. Zum Glück bietet die Region die schönsten Badeseen, schattigsten Parks und leckersten Eisdielen, um einen kühlen Kopf zu bewahren. Wir haben fünf Ausflugsziele zusammengestellt, die sowohl Eltern als auch Kinder eine Abkühlung bieten.

1. Ins Wasser springen

Der Badesee Dixförda im Landkreis Wittenberg ist ein Geheimtipp für alle, die einen entspannten Sommertag abseits der großen Touristenziele verbringen möchten. Hier können Familien schwimmen, spielen oder einfach die Ruhe genießen.

2. Im Schatten spielen

Um der Hitze der Stadt zu entkommen, bietet der Park Rotehorn in Magdeburg an heißen Tagen eine willkommene Abkühlung. Unter den großen Bäumen lässt sich die Sonne gut meiden, auf den Wiesen kann man picknicken, und der Abenteuerspielplatz lädt Kinder zum Toben ein. So können Familien die Hitze vergessen und einen entspannten Tag im Grünen verbringen.

3. Etwas Kaltes genießen

Im Eiscafé Venezia in Wernigerode können Groß und Klein an heißen Tagen außergewöhnliche Eissorten verkosten. Von fruchtigen Sorbets bis zu kreativen Kombinationen wie Ziegenkäse, Rose oder Limoncello – hier findet jeder etwas, um sich von innen abzukühlen.

4. Durch Wasser toben

Der Wasserspielplatz im Grünen Dreieck in Heide-Süd in Halle ist ideal, um an heißen Tagen frische Luft und Wasser zu genießen. Hier können die Kleinen Dämme bauen, eine begehbare Kugel erkunden oder Wasser über Rohre pumpen. Ein kleiner Irrgarten nebenan sorgt für weitere Abenteuer.

5. Kühle Orte entdecken

Die Tropfsteinhöhlen in Rübeland im Harz sind perfekt für heiße Tage. Unter der Erde ist es angenehm und konstant kühl, und Familien können die beeindruckenden Tropfsteine bestaunen. Ein spannender Ausflug, bei dem man der Sommerhitze entkommt.