Über 40 Prozent der sächsischen Oberstufenschüler wählen Informatik – bundesweit sind es nur 16 Prozent. Sachsen-Anhalt liegt knapp unter dem Bundesschnitt.

Berlin/Magdeburg - Sachsen-Anhalt liegt bei der Belegung von Informatik in der Oberstufe unter dem Bundesdurchschnitt. 16 Prozent der Schülerinnen und Schülern in diesen Klassen besuchen bundesweit einen Grund- oder Leistungskurs im Fach Informatik – Sachsen-Anhalt liegt knapp unter dieser Quote, wie aus dem aktuellen Informatik-Monitor 2025/26 hervorgeht, der von der Gesellschaft für Informatik e.V. (GI), dem Stifterverband und der Heinz Nixdorf Stiftung herausgegeben wird.

Demnach hat Sachsen mit mehr als 40 Prozent die höchste Belegungsquote. Bei den Schlusslichtern Hessen, Niedersachsen, Bremen und Baden-Württemberg sind es weniger als zehn Prozent. Ein Faktor könnte der frühzeitige und durchgehende Kontakt zum Fach Informatik sein, hieß es. In Sachsen ist Informatik seit 2004 ein Pflichtfach in den Klassen sieben bis zehn.

Sonderweg in Sachsen-Anhalt

Mit dem Schuljahr 2025/26 haben laut Informatik-Monitor zehn Bundesländer Informatik als Pflichtfach an allen weiterführenden Schulen eingeführt, womit sich die Zahl in den vergangenen fünf Jahren verdoppelt hat. Bremen und Rheinland-Pfalz planen die Einführung des Pflichtfachs für 2026 beziehungsweise 2028.

Sachsen-Anhalt geht einen Sonderweg, indem es das Pflichtfach an Sekundar- und Gemeinschaftsschulen einführt, es jedoch nicht auf Gymnasien ausweitet. An Gymnasien in Sachsen-Anhalt finden informatische Inhalte lediglich anteilig im Fach „Lernen in der digitalen Welt“ statt, das hauptsächlich auf Medienbildung abzielt. Die Bundesländer Berlin, Brandenburg und Hessen haben kein Pflichtfach Informatik und verfolgen auch keine konkreten Pläne zur flächendeckenden Einführung.

Mit Informatik an Schulen gegen Fachkräftemangel?

Horst Nasko, Vorstand der Heinz Nixdorf Stiftung, verwies auf die dramatischen Fachkräfteengpässe in der Informatik. „Für mehr Nachwuchs braucht es mehr Informatikunterricht an Schulen, der auf Studium oder Berufsausbildung vorbereitet und begeistert.“ Es sei deshalb wichtig, dass Informatik als Pflichtfach in allen Bundesländern entlang der gesamten Schullaufbahn und an allen Schularten unterrichtet werde.