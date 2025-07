Kosten, Spielen, Selbermachen: In der Erlebniswelt der Halloren-Schokoladenfabrik in Halle ist das möglich - garantiert Regensicher!

Halle/Saale/Magdeburg. Was sind das denn für Sommerferien? Ständig Regen und das Sommerwetter lässt in Sachsen-Anhalt bisher noch auf sich warten. Sommerliche Abenteuer an der frischen Luft? Fehlanzeige! Für Eltern kann das zu einer ziemlichen Herausforderung werden.

Denn: Kinder wollen trotzdem beschäftigt und unterhalten werden. Damit keine Langeweile aufkommt, haben wir die besten fünf Ausflugstipps für Familien zusammengestellt, um die letzten Ferientage trotz miesem Wetter oder sogar Regen zu genießen.

1. Abenteuer unter Tage: Die Tropfsteinhöhlen von Rübeland

Bei dem Wetter möchte man am liebsten gleich unter der Erde verschwinden. Wie wäre also mit einem Ausflug in die Rübeländer Tropfsteinhöhlen im Oberharz? Über 300 Treppenstufen gelangt man in die Tiefe der Baumannshöhle, die zu den ältesten Schauhöhlen Deutschlands gehört.

Unten angelangt beeindrucken die zahlreichen Stalaktiten und Stalagmiten, in denen das ein oder andere Fantasiewesen zu entdecken ist. Außerdem finden an dem angelegten See vor einer atemberaubenden Kulisse regelmäßig Theateraufführungen für verschiedene Altersklassen statt. Wichtig: Warme Kleidung nicht vergessen, in den Höhlen herrscht ganzjährig eine Temperatur von 8 bis 9 Grad.

Adresse: Blankenburger Straße 35–36, 38889 Oberharz am Brocken OT Rübeland, Sachsen-Anhalt, Öffnungszeiten: täglich 9:30-17.30 Uhr

2. Für kleine Piloten: Das Luftfahrtmuseum Wernigerode entdecken

Im Luftfahrtmuseum Wernigerode im Harz kommt die ganze Familie dem Traum vom Fliegen so nah wie sonst nur Piloten. 50 originale Flugzeuge, Hubschrauber und Jets sind dort ausgestellt. Neben flugzeugaffinen Mamas und Papas, wird hier auch den Kleinsten sicher nicht langweilig: Mit einer Audioführung können sie auf Entdeckungsreise gehen, kleine Flieger basteln, im Flugsimulator abheben oder über die Rutsche direkt von einer Transall-Maschine in die Ausstellung sausen. Auch bei Regen ein echtes Highlight!

Adresse: Gießerweg 1, 38855 Wernigerode, Sachsen-Anhalt, Öffnungszeiten: täglich 10 bis 18 Uhr, letzter Einlass: 16.30 Uhr

3. Spiel, Spaß und GoKarts: Kinderland „Igel Mizzi“ in Dessau

Der Indoor-Spielplatz „Igel Mizzi“ in Dessau ist ein echtes Paradies für kleine Abenteurer und Familien. Ob Kletterlabyrinth, Turbo-Rutsche oder GoKart-Bahn: Hier gibt es zahlreiche Möglichkeiten, sich auszutoben und gemeinsam Spaß zu haben. Das Angebot richtet sich an Kinder von 2 – 12 Jahren, sodass wirklich alle auf ihre Kosten kommen. Besonders an Regentagen ist das Kinderland ein perfekter Ort, um Bewegung und Spielspaß drinnen zu genießen.

Adresse: Köthener Straße 94–95, 06847 Dessau‑Roßlau, Öffnungszeiten während der Ferien: Montag bis Donnerstag: 10-18 Uhr, Freitag bis Sonntag: 10-19 Uhr

4. Süße Rettung bei Regen: Die Halloren Schokoladenfabrik in Halle

Um sich das miese Wetter etwas zu versüßen, lohnt sich ein Besuch in der Halloren Schokoladenfabrik in Halle – der ältesten Schokoladenfabrik Deutschlands. Im Schokoladenmuseum gibt es nicht nur jede Menge über die Geschichte und Herstellung der süßen Nascherei zu lernen, sondern auch riesige Schoko-Skulpturen zu bestaunen.

Ein Highlight ist außerdem die Schokoladenwerkstatt: Hier dürfen Kinder (und Erwachsene!) selbst kreativ werden und ihre eigene Tafel verzieren. Danach kann im Fabrikverkauf nach Herzenslust genascht und eingekauft werden.

Adresse: Delitzscher Straße 70, 06112 Halle (Saale), Öffnungszeiten: Montag bis Samstag: 10 - 18 Uhr (letzter Einlass 45 Min. vor Schließung), Sonntag und an Feiertagen geschlossen

5. Familien-Duell mit Adrenalin: Lasertag in Magdeburg

Lust auf Action und Bewegung? In der Lasertag Arena Magdeburg warten auf 1.400 Quadratmetern spannende Missionen und Team-Abenteuer auf euch! Wer gut zielt, schnell ist und clever im Team spielt, sammelt die meisten Punkte und holt sich den Sieg.

Ob Eltern gegen Kinder oder gemeinsam im Team: Lasertag ist ein aufregendes Erlebnis für die ganze Familie. Mitmachen dürfen alle ab einer Körpergröße von 1,20 Meter.

Adresse: Leipziger Chaussee 23, 39118 Magdeburg, Öffnungszeiten: Montag bis Freitag: 15 - 22 Uhr, Samstag: 10 - 22 Uhr, Sonntag: 12 - 20 Uhr