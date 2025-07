Es gibt in Halle, Magdeburg und Co. viel zu erleben in den langen Sommerferien. Hier kommen die XXL-Tipps für Sachsen-Anhalt und Umgebung.

Endlich Sommer: Da ist eine Abkühlung genau richtig. Aber es gibt in den Sommerferien in Sachsen-Anhalt noch viel mehr zu erleben. (Foto:

Halle (Saale)/MZ. - Endlich keine Schule und keine Hausaufgaben: Kinder können in den Sommerferien die Seele baumeln lassen, draußen sein und Spaß haben: In Sachsen-Anhalt und Umgebung gibt es in den Sommerferien vom 28. Juni bis 8. August viel zu entdecken. Die Redaktion hat einige Tipps zusammengestellt:

Unser großes Ferienmagazin ist da! Sommer, Sonne, Sachsen-Anhalt: 147 Abenteuer direkt vor der Haustür

42 Tage Ferien, aber nur ein paar freie Tage? Kein Problem – wir zeigen in unserem neuen "Ferienmagazin" die schönsten Ausflugsziele für Familien direkt vor der Haustür - als Geschenk kostenfrei. Von Eltern und Großeltern getestet.

Damit keine Langeweile aufkommt: Haldensleben gibt Ferienkompass heraus

Die Sommerferien stehen vor der Tür und damit in den sechs Wochen Schulfrei erst gar keine Langeweile aufkommen kann, hat die Stadt Haldensleben wieder zahlreiche Angebote und Aktionen in ihrem Ferienkompass zusammengetragen.

Sommerferien am Arendsee: Floßbauspielplatz für Kinder und Jugendliche

Das Gelände des Segler-Clubs Arendsee neben dem Strandbad soll zu einem kreativen Floßbauspielplatz werden. Und zwar vom 14. bis 17. Juli. An dem Montag, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag können Kinder und Jugendliche von 8 bis 18 Uhr jeweils zwischen 11 bis 17 Uhr einiges erleben. Das Kunsthaus Salzwedel hat ähnliche Bauprojekte für die Jugend bereits in der Kreisstadt umgesetzt. Nun gibt es eine Kooperation mit dem Arendseer Segler-Club

Aquaparks für die Sommerferien: Die Sonne brennt, die Temperaturen steigen – jetzt ist der perfekte Moment für ein Abenteuer im Wasser. Von XXL-Rutschen bis zum chilligen Wellenbad: Wir zeigen dir die spannendsten Aquaparks und Wassererlebnisbäder in Mitteldeutschland.

Wohin in den Sommerferien? Angebote für Familien und Kinder im Gartenreich Dessau-Wörlitz

Auch in den Sommerferien können Familien und Kindergruppen das Gartenreich Dessau-Wörlitz und dessen einzigartige Verbindung von Natur und Kunst entdecken.

Mit Erlebnisheften kann man das Gartenreich auf eigene Faust erkunden. Foto: Lars Reimann

Zur eigenständigen Erkundung für Familien empfehlen sich die Erlebnishefte für die Insel Stein, eine Rucksacktour am Gotischen Haus und die Mitmachstationen in der Sonderausstellung „Vulkane, Götter, Großsteingräber. Die Antike und das Gartenreich“.

Kleine Entdecker im Dessau-Wörlitzer Gartenreich Foto: Lars Reimann

Für die jüngeren Besucherinnen und Besucher im Alter von ca. 4 bis 9 Jahren sowie ihre Begleitpersonen gibt es eine besondere Entdeckertour. Sie sind eingeladen, einen besonders spannenden Teil der Wörlitzer Anlagen in den Blick zu nehmen: Schochs Garten.Mit einem Entdeckerrucksack geht es gemeinsam mit Pavo, dem Pfau, auf eine Detektivtour rund um das Gotische Haus.



Im Rucksack befinden sich eine Detektivausrüstung, ein Entdeckerheft mit kurzen Geschichten zum Vorlesen sowie kreativen Aktionen und Aufgaben. Das Gotische Haus ist dabei sowohl Start- und Endpunkt der Tour als auch Entleihstation für die Entdeckerausrüstung. Ist die Tour erfolgreich absolviert, wartet ein Sticker mitPfau auf die Gartendetektive. Interessierte Familien können die Rucksäcke gegen eineLeihgebühr von 5 € zu den Öffnungszeiten des Gotischen Hauses entleihen und individuellnutzen.



Für größere Kinder und Jugendliche geeignet sind die digitalen Rallyes durch die Wörlitzer Anlagen in der Gartenreich-App (Insel-Rallye, Schlossgarten-Rallye, Brücken-Rallye und Antiken-Rallye).



Darüber hinaus bietet die Kulturstiftung Dessau-Wörlitz jeden Sonntag 11.00 Uhr in den Schlössern Oranienbaum, Mosigkau, Luisium und Wörlitz eine Familienführung an. Zusätzlich findet am 17. Juli um 16.30 Uhr und am 10. August um 11.00 Uhr eine Familienführung durch die aktuelle Sonderausstellung „Vulkane, Götter, Großsteingräber. Die Antike und das Gartenreich“ statt.



Kinder- und Hortgruppen können außerdem geführte Touren mit anschließendem Kreativworkshop auf der Insel Stein und im Haus der Fürstin, Erlebnistouren durch eines der Schlösser oder eine Gondelfahrt über den Wörlitzer See buchen.

Sommerferienwerkstatt – Gerechtigkeit 2025:

Schrift, Grafik, Plakat im Kunstmuseum Moritzburg in Halle

Das Kunstmuseum Moritzburg Halle lädt Kinder und Jugendliche zwischen 10 und 16 Jahren ein, die Ferien kreativ zu gestalten. Die Sommerferienwerkstatt findet vom 30. Juni bis zum 4. Juli statt. Gemeinsam wird mit einem Rundgang durch die Sonderausstellung „Planetarische Bauern“ gestartet, bei dem sich die Kinder mit dem Begriff der Gerechtigkeit beschäftigen und herausfinden, was dieser für jeden persönlich bedeutet.



Im Anschluss wird es kreativ: Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer schreiben, drucken, denken, gestalten und senden. Sie haben die Gelegenheit, ein „Alphabet der Gerechtigkeit“, ein Wort zum Gesetz und Plakate für eine gerechtere Welt zu entwerfen. Dabei begegnen ihnen Licht und Schatten, Stift und Druckstock sowie das Thema Schriftgestaltung.



Die Woche endet mit einer eigenen Ausstellung, in der die entstandenen Werke präsentiert werden. Vielleicht ist das ja der Anfang von etwas Neuem?



Anmeldung bis zum 25. Juni: kunstvermittlung@kulturstiftung-st.de

Ferien-Sparaktionen 2025 in Sachsen‑Anhalt: Ferienfreude zum kleinen Preis – mit dem neuen Ferien-Spaß-Pass von Halle, dem VIP-Museumspass im Mansfelder Land & Co. können Familien im Sommer 2025 richtig sparen. Wie Familien alle Top-Deals nutzen – und was noch kommt!

Sommerferien in Wittenberg: Stadt gibt Kinder-Ferien-Erlebnispass heraus

Sechs Wochen Sommerferien sind eine lange Zeit. Da wollen Kinder und Jugendliche Abwechslung. Dafür steht in diesem Jahr zum fünften Mal der Kinderferienerlebnispass der Touristinformation der Stadt Wittenberg zur Verfügung. In fünf Rubriken sind die Veranstaltungen im Kinderferienpass eingeteilt: Sport- und Wasser, Mitmachen, Zuhören, Erleben und Staunen, Kulinarik und Vergünstigungen.

Sonderausstellung „Deutsch-deutsche Spielzeugwelten“ im Museum Petersberg zeigt kulturhistorische Kinderspielzeuge. Foto: Archiv wirtschaftswundermuseum.de

Spielzeugausstellung in Petersberg: Wie Oma und Opa gespielt haben

Die neue Sonderausstellung „Deutsch-deutsche Spielzeugwelten“ im Museum Petersberg zeigt vom 21. Juni bis 10. August kulturhistorische Kinderspielzeuge aus den ehemals getrennten deutschen Staaten DDR und BRD.



Aber nicht nur typische Gegensätze werden dokumentiert, sondern auch überraschende Berührungspunkte. Eine weithin unbekannte Gemeinsamkeit: Durch die rege Exportaktivität der DDR zogen etliche der dort hergestellten Spielzeuge auch in bundesdeutsche Spielkisten ein.



Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag, 10 bis 17 Uhr, Museum Petersberg

Besucherturm im Panometer Leipzig Foto: Tom Schulze

OpenAir-Aquarellkurse, interaktive Ferienführungen und mehr im Panometer Leipzig

Im Juli und August erwartet Besucherinnen und Besucher einige sommerliche Highlights im Panometer Leipzig. An vier ausgewählten Terminen (29.06., 03.07., 20.07. und 24.07., jeweils um 10.30 Uhr) lädt das Panometer erstmals zu einem OpenAir-Aquarellkurs auf der Panometerterrasse ein – ein kreatives Angebot für Erwachsene und Kinder (ab 10 Jahren) gleichermaßen.



Zusätzlich ermöglicht die neue Ferienführung „Let’s paint – die Führung zum Mitmalen“ ein besonders kreatives Besuchserlebnis. Bei mehreren Terminen (29. Juni, 3. Juli, 20. Juli und 24. Juli, jeweils 14.30 Uhr) erleben Kinder und ihre Familien nicht nur spannende Einblicke in die Panoramaausstellung „Die Kathedrale von Monet“ von Yadegar Asisi, sondern werden selbst kreativ – direkt während des 60-minütigen Rundgangs.

Sommerferien im Burgenlandkreis: Im "Haus der Jugend" in Zeitz ist einiges los

Viele Ferienaktivitäten sind im „Haus der Jugend“ in Zeitz geplant: Der Verein lädt unter anderem zu Hobby-Horsing und Quietscheentenrennen ein.



Traditionell werden die Sommerferien mit der Eröffnungsparty im Goethepark Zeitz eröffnet. Am Mittwoch, dem 2. Juli 2025, 14 Uhr erwartet die Kinder eine Vielzahl an Freizeitaktivitäten, ebenso Musik, Kaffee und Kuchen, die Durstlöschstrecke des JuK-Cafés und das legendäre Straßenfußballturnier. Der Eintritt ist frei.

Das sind die schönsten Badeseen im Süden von Sachsen-Anhalt: Sachsen-Anhalt hat unglaublich viel zu bieten – auch im Sommer bei 30 Grad im Schatten. Wir stellen die sieben schönsten Badeseen im Süden des Landes vor und was die Besucher vor Ort erwartet.

Tüfteln am Rechner Foto: Sascha Perten

Informatik entdecken, mitmachen, Spaß haben – Sommerclub an der Hochschule Anhalt öffnet seine Türen

Sommerferienzeit ist Entdeckerzeit! Unter dem Motto „Einfach mal ausprobieren“ lädt der Fachbereich Informatik und Sprachen der Hochschule Anhalt in Köthen alle neugierigen Schülerinnen und Schüler ab Klasse 8 herzlich zum Sommerclub ein.



Sechs Wochen lang (ab 1. Juli) – jeweils dienstags – warten spannende Mitmachworkshops rund um die Welt der Informatik. Ob kreative 3D-Welten, kleine Programmierabenteuer oder erste Schritte ins maschinelle Lernen: Hier kann jede und jeder mitmachen – ganz ohne Vorkenntnisse, dafür mit viel Spaß und echten Aha-Erlebnissen.

Sagenhafte Ferien-Werkstatt mit Kater Michel im Kloster Michaelstein

Die Michaelsteiner FerienWerkstätten im Kloster Michaelstein bei Blankenburg im Harz finden in der Ferienzeit Sachsen-Anhalts statt. Bruder Grabolin und Kater Michel laden Kinder und Jugendliche in die verschiedenen Museumsbereiche ein, um zu experimentieren, auszuprobieren und gestalterisch tätig zu werden – in diesem Jahr steht alles unter dem Motto "Sagenhaft!".



Für 8- bis 12-Jährige, Teilnehmerzahl begrenzt, frühzeitige Anmeldung empfohlen.



Am Montag, den 7. Juli ab 10 Uhrgibt es die "Kräuter-Detektive: Von Pfefferminz bis Blumenprinz". Mit einer Entdeckungstour durch Klostergärten, Wiesen und Wald startet dieser Ferientag. Damit alle Kinder gesund und putzmunter bleiben, werden heilkräftige und duftende Pflanzen gesammelt, anschließend werden z. B. Kräuterkissen für gute Träume, eigenes Blumen-Parfüm, Bauchweh-Ade-Öl oder Schnupfen-Ahoi-Badesalz gemischt, hergestellt oder angesetzt. Gegen Durst und Hunger helfen Tees mit Pfefferminze, Brennnessel & Co!



Am Mittwoch, den 16. Juli um 10 Uhr gibt es die "FerienWerkstatt - Fabelhafte Tierwesen". Neben Prinzessinnen und Prinzen oder Hexen kommen in vielen Märchen und Sagen auch Tiere vor. Die Mönche zeichneten solche fabelhafte Tierwesen früher auch an den Rand von prächtig gestalteten Büchern. Gemeinsam mit Kornelia Thümmel kann in dieser Ferienwerkstatt jeder sein Lieblings-Fabeltier aus Speckstein fertigen!



Am Montag, den 21. Juli um 10 Uhr gibt es die "Malwerkstatt Natur – Luftschlösser". Wie die Wolken Schlösser und weite Landschafen an den Himmel zeichnen, werden mit der Luftmalerei bunte, fantasievolle Welten auf das Papier gebracht. Dafür bedarf es nicht viel: Aus Blüten werden bunte Tinten selbst hergestellt und mit einem Strohhalm und der eigenen Puste auf dem Blatt verteilt. Was lässt sich erkennen? Mit Fineliner und Feder werden die Konturen um die entstandenen Gebilde gesetzt und so das Kunstwerk vollendet.



Am Montag, den 21. Juli gibt es um 14 Uhr außerdem "Sagenhafte WasserKlangBilder – Malen und Musik". Kann man Musik sehen? Na klar: Ausgehend von selbst erfundenen Klängen und live gespielter Musik rund um das Thema Wasser machen sich die Kinder mit viel Wasserfarbe auf die Reise zu den Nixen, Wassermännern und Tieren der sagen- und märchenhaften Unterwasserwelten. Dabei gestalten sie große und kleine WasserKlangBilder zum Mitnehmen und für eine kleine Ausstellung hier im Kloster!



Unter dem Motto: "Offene Werkstätten - Einfach vorbeikommen und mitmachen!" gibt es im Sommer außerhalb der KlosterRäume auf der Wiese neben der Klausur die KlosterWerkstätten. Gegen eine kleine Spende für das Material kann jeder der Lust und Laune hat an zwei festen Terminen (5. Juli und 2. August) zwischen 11 und 16 Uhr zum Basteln vorbeikommen.

Im Museum in Oschatz können Besucher Blechspielzeug bestaunen. Foto: G.Pretzl, D.Bach, Fotostudio Corinna

Bunte Blechspielzeug-Ausstellung im Oschatzer Museum

Allen Interessierten stehen die Dauerausstellungen zur Stadtgeschichte und zum Waagenbau, der begehbare Wachturm sowie die aktuelle Sonderausstellung „Menschen, Tiere, Sensationen - Faszination Blechspielzeug“ für einen Besuch des Oschatzer Museums offen. Die gezeigten Blechspielzeuge aus der Zeit von 1900 bis 1960 lassen die Herzen von Jung und Alt höher schlagen!



Auf alle Kids wartet eine spannende Museumsrallye rund um Waagen und Gewichte. Wer aufmerksam durch die Waagen-Ausstellung geht, kann die Antworten auf die zehn Rätselfragen sehr leicht finden. Dabei ist ein Ausprobieren und Entdecken ausdrücklich auf interaktiven Flächen erlaubt und gewünscht! Für alle richtig beantworten Fragen gibt es eine kleine Überraschung.



Öffnungszeiten: Di.-Do.: 10-12.30 Uhr & 13-17 Uhr, Fr.-So. & Feiertage: 13.30-17 Uhr

Abenteuerliches Golfen am Markkleeberger See in Leipzig

Minigolfen mit etwas mehr Abenteuer? Das geht beim Adventure-Golf am Markkleeberger See im Süden Leipzigs (Sachsen). Die Minigolf-Anlage der etwas anderen Art befindet sich auf dem

2.000 Quadratmeter großen Gelände des Kletterparks. Sobald Groß und Klein mit Schlägern ausgestattet sind, kann es losgehen: Auf den insgesamt zwölf Bahnen (mit Längen von fünf bis 25 Metern) gilt es, durch Tunnel zu schießen, Findlinge zu umrunden und die Bälle über Brücken zu spielen. Die Challenge ist, den Ball mit möglichst wenigen Schlägen ins Loch zu bringen. Vorkenntnisse braucht es dafür nicht.

Paddeln auf der Elbe: Einstieg in Magdeburg

Lust auf Wassersport, Natur und Sightseeing? Die Elbe hat da einiges zu bieten. Beim Kanuverleih Biber Touristik an der Alten Elbe kann man auch geführte Touren buchen. Für Abenteurer empfehlen wir die Tour „Highlights Magdeburg“ mit einem Hauch von Wildwasser-Rafting und Wellenreiten am Dom. Etwas beschaulicher geht es auf der Mönchsgraben-Tour zu, die stromaufwärts in das Naturschutzgebiet Kreuzhorst und zu den Spuren der Biber führt. Romantikern raten wir indes zur zweistündigen Moonlight-Tour, die in der Dämmerung zur beleuchteten Hubbrücke führt.

Ungestörter Badespaß am See: Das sind die Geheimtipps in Sachsen-Anhalt: Freibäder sind im Sommer oft überfüllt. Wie wäre es daher mit einem Badeausflug zum See. Von denen hat Sachsen-Anhalt einige zu bieten.

Karls Erlebnis-Dorf in Döbeln bringt Familien-Musical auf die Bühne

Im Karls Erlebnis-Dorf Döbeln wird es vom 28.6. bis 7.9. magisch: Das brandneue Familien-Musical „Karlchen und die magische Fee“ öffnet 4x täglich seine Pforten. Das liebevoll inszenierte Bühnenstück mit Musik, Witz und jeder Menge Herz feiert am 28. Juni Premiere. Wenn Traktoren tanzen, Radiogeräte Liebeslieder singen und eine verzauberte Fee den Erdbeerhof aufmischt, ist Staunen garantiert!



Ab 28. Juni wird auch im Erlebnis-Dorf in Döbeln die historische Feldbahn LPG Rote Rübe durch das Dorf fahren. Auf der Tour bekommen Besucher einen Überblick über das gesamte Dorf und können sich anschauen, welche Erlebnisse sie in Döbeln noch ausprobieren müssen.

Aufblasbare Riesenrutsche im Freizeitpark Landsberg

Wenn die Sonne sich mal wieder nicht blicken lässt, lohnt sich für Familien ein Ausflug nach Landsberg im Saalekreis. Dort gibt es einen Wasserpark mit – laut Veranstalter – Deutschlands größter aufblasbarer Reifenrutsche. Zwölf Meter hoch und 36 Meter lang. Die Rutsche ist zweifellos das Herzstück des Parks. Daneben gibt es aber auch diverse Hüpfburgen mit kleineren Rutschen, Wasserbecken, einen Sprungturm sowie eine Minigolfanlage.

Lebendige Vergangenheit im Freilichtmuseum Diesdorf

Wie sah früher das Leben und Arbeiten auf dem Land aus – fernab moderner Maschinen und Technik? Wer das sechs Hektar große Areal des Freilichtmuseums Diesdorf betritt, begibt sich auf eine kleine Zeitreise in die Altmark des 19. Jahrhunderts. Dort gibt es Dorfleben zum Anfassen!



Und: Am 24. Juli lädt das Museum alle Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren (von 10 bis 14 Uhr) zum Entdeckertag ein. An verschiedenen museumspädagogischen Stationen lernen sie zum Beispiel den Weg vom Korn zum Brot kennen oder erleben, wie streng früher der Schulunterricht war.



Öffnungszeiten: dienstags bis donnerstags von 10 bis 17 Uhr

Hopfenernte im Freilichtmuseum Diesdorf: Kinder helfen mit. (Foto: Museum)

Faszinierende Ausstellungen im Jahrtausendturm im Elbauenpark Magdeburg

Noch bis zum 30. Juni 2025 lädt die Sonderausstellung LEGO®mobil im Jahrtausendturm in Magdeburg alle Besucher zu einer faszinierenden Reise durch die Welt der LEGO®-Technik ein. Die Ausstellung zeigt eine Vielzahl von Fahrzeugmodellen, die die Vielseitigkeit und den Ingenieurgeist von LEGO®-Technik eindrucksvoll unter Beweis stellen. Von klassischen Rennwagen bis hin zu hochkomplexen Fahrzeugen.



Ab dem 16. Juli steht dann der Mensch im Mittelpunkt – mit all seinen Wundern, Fähigkeiten und Rätseln. Die Sonderausstellung „Faszination Mensch“ eröffnet Besucherinnen und Besuchern einen ebenso unterhaltsamen wie erkenntnisreichen Zugang zur Welt des menschlichen Körpers.



Öffnungszeiten: Di - So und an den Feier- und Ferientage in Sachsen-Anhalt von 10 bis 18 Uhr

Die Zoo-Ferienkids lernen den Zoo richtig kennen. Foto: Zoo Leipzig

Tierische Abenteuer mit den Zoo-Ferienkids im Zoo Leipzig

Das fünftägige Programm, die "Zoo-Ferienkids" für Kinder im Alter von 10 bis 14 Jahren, bietet eine aufregende Reise durch die faszinierende Welt des Zoos. Die Teilnehmenden erleben eine Mischung aus Spaß und Bildung, während sie die Vielfalt der Tierwelt entdecken und mehr über den Artenschutz erfahren.



Termin: 28.07. - 1.08.2025

Auf zur Schatzsuche mit der Mansfelder Bergwerksbahn

Schon einmal vormerken: Am 2. August geht es mit der ältesten, betriebsfähigen Schmalspurbahn Deutschlands auf große Schatzsuche. Die Mansfelder Bergwerksbahn startet am besagten Tag um 14.45 Uhr in Benndorf im Landkreis Mansfeld-Südharz.



Groß und Klein sind herzlich dazu eingeladen, sich zu verkleiden. Denn als Abenteurer, Forscher oder Bahn-Pirat lässt sich der Schatz mit Sicherheit am besten finden.

Hinter die Kulissen schauen am Flughafen Halle-Leipzig

Vom Check-in über die Personenkontrolle bis hin zur Feuerwache: Auf dem Flughafengelände Halle-Leipzig ist Betrieb. Für Gäste, die nicht fliegen aber einen Blick hinter die Kulissen werfen wollen, werden verschiedene Rundgänge für Gruppen angeboten.



Anmelden kann man sich etwa für eine zweistündige Jugend-Tour. Junge Heranwachsende erfahren bei der Führung einiges über die Luftfahrtgeschichte der Region – und sind live mit dabei, wenn eine Riesenmaschine flugfertig gemacht wird.

Vielfältige Ferienaktionen in den LutherMuseen

Die Luther-Städte Eisleben, Mansfeld und Wittenberg bringen an den fünf Standorten der LutherMuseen ein vielfältiges Ferienprogramm auf die Beine



Zum Beispiel können kleine und große Gäste ihr eigenes Geschick im Umgang mit dem Schwert erproben. Im Workshop am 8. Juli in Luthers Sternehaus in Eisleben gibt es detaillierte Informationen zur Bewaffnung im Bauernkrieg. Das Schwert nimmt hierbei eine bedeutende Rolle ein. Es ist ein Symbol für Macht und Privilegien, für Gerechtigkeit und Freiheit. Experten in historischer Fechtkunst demonstrieren bei einer Vorführung ihr Können.

Am Natur-Erlebniszentrum HohneHof im Nationalpark Harz geht das Ferienprogramm bis zum 13. August

Am Natur-Erlebniszentrum HohneHof im Nationalpark Harz beginnt am Samstag das Ferienprogramm begonnen. Für Kinder und Jugendliche gibt es in den kommenden Wochen bis 13. August viele interessante Angebote und Aktionen zu Naturschutz-Themen.



Bei der täglichen Rangersprechstunde erfahren die Teilnehmer Spannendes rund um die Natur: Von Montag bis Freitag wird von 11 bis 16 Uhr gemeinsam geforscht, gespielt und gebastelt. Treffpunkt: Drei Annen Hohne, Natur-Erlebniszentrum HohneHof, Anmeldung nicht erforderlich.



Am 30.6., 7.7., 14.7., 21.7., 28.7., 4.8. und 11.8.startet jeweils um 10.00 Uhr eine öffentliche Führung über den Löwenzahn-Entdeckerpfad. Treffpunkt: Drei Annen Hohne, Eingang Löwenzahn-Entdeckerpfad, Anmeldung unter 039455/8640.



Ein „Besuch bei Bachflohkrebs und Strudelwurm“ steht am 2. 7. und 23.7. ab 10 Uhr auf dem Programm. Gemeinsam suchen die Teilnehmer nach den Bewohnern der Bäche im Nationalpark. Treffpunkt: Eingang des Löwenzahnpfad, Dauer circa 2 bis 3 Stunden, Anmeldung unter 039455/8640.



„Auf den Spuren der großen und kleinen Waldbewohner“ wandeln die jungen Forscher gemeinsam mit unseren Rangern bei einer Exkursion am 9.7., 31.7. und 6.8.: Jeweils ab 10 Uhr machen sie sich für ca. 2-3 Stunden auf die Suche nach Waldtieren und finden heraus, wie sie leben, welche Spuren sie hinterlassen. Treffpunkt: Eingang Löwenzahn-Entdeckerpfad, Anmeldung unter 039455/8640.



Am 16.7. und 30.7.2025, startet eine Wasserrallye am Natur-Erlebniszentrum Hohnehof. Der Harz ist auch eine Wasserlandschaft, überall sprudelt und plätschert es. Spielerisch und mit Experimenten gilt es, allerlei Wissenswertes rund um das Thema Wasser herauszufinden. Der Einstieg ist von 11 bis 16 Uhr jederzeit möglich. Treffpunkt: Drei Annen Hohne, Natur-Erlebniszentrum HohneHof, Anmeldung nicht erforderlich.



Ein Aktionstag zum Gartenschläfer wird am 22. 7. Von 10 bis 16 Uhr am Natur-Erlebniszentrum HohneHof veranstaltet. Gemeinsam mit der Deutschen Wildtierstiftung dreht sich an diesem Tag am HohneHof alles um den Gartenschläfer.