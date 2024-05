Die Party kann starten! Denn am 1. Juni ist Kindertag – vielerorts in Sachsen-Anhalt wird der Ehrentag für die Kleinsten groß gefeiert, zum Beispiel auf der Landesgartenschau (Laga) in Bad Dürrenberg im Saalekreis. Wer pünktlich zur Öffnung um 10 Uhr auf der Laga ist, der hat die Chance auf eins der 500 Portionen Eis, die der Eishersteller Langnese Kindern zum Anlass spendiert. Auch Kinder-Yoga und -lesungen sind geplant.

Am Sonntag, 2. Juni, laden die Stadtwerke Halle zusammen mit ihren Tochterunternehmen EVH und HAVAG, dem mexikanischen Badeparadies Maya mare sowie dem Stadtmarketing Halle von 10 bis 18 Uhr zum großen Familienfest ein. Es gibt viele Aktionen, Musik und ein Gewinnspiel. Auch Rentier Rudi ist dabei – als lebensgroßes Maskottchen.

Die Mitteldeutsche Zeitung hat die Landesgartenschau auf Kindertauglichkeit geprüft. Unsere Testerinnen, Martha, Liselotte und Selma, alle elf Jahre alt und aus Halle, waren nach anfänglicher Lustlosigkeit begeistert. Fazit: Die Landesgartenschau ist „mega cool“. Hier kommen ihre fünf Tipps für Kids:

1. Hügel und Drehscheibe auf Spielplatz „Salz und Wasser“

„Der war richtig super“, schwärmt Selma. Auf den unterschiedlich großen Hügeln, die die Form von Salzpyramiden haben, können Kids nach Herzenslust herumtollen, sich an Seilen hochziehen und wieder runterrutschen lassen.

Falls es heiß wird, sorgen die Wasserspiele auf der Laga für Erfrischung. (Foto: Gordon Böhme)

Die Drehscheibe gehörte mit zu den Lieblingsaktionen unserer drei Testerinnen. Aber auch das Trampolin und die Schaukeln konnten überzeugen. An heißen Tagen erfrischen Wasserspendersäulen, Spritzdüsen, Fontänen und Wasserpilze. Tipp: Handtuch nicht vergessen!

2. Kugelige Spiele am Gradierwerk

Wer schafft es, die Kugeln ohne dass sie runterfallen auszubalancieren? Auf der Spielstraße entlang des Gradierwerks ist Geschicklichkeit gefragt. Zwölf großformatige Ausgaben bekannter Spiele und ein „Bad Dürrenberg Memory“ haben unsere Testerinnen in Atem gehalten. Übrigens: An dieser Stelle gab es schon früher einen Spielpatz, da die Luft hier besonders wohltuend und heilend war.

Tisch-Stockschießen geht auf der Laga auch ohne Eis. (Foto: Gordon Böhme)

3. Weiche Wiese am Fundort der Schamanin

Ungewöhnlich, aber für unsere Testerinnen erwähnenswert: die Wiese am Fundort der Schamanin von Bad Dürrenberg. „Der Rasen war so weich wie mein Teppich“, sagt Selma. Zudem überzeugte am Testtag eine Show, bei der sich ein Akrobat quer an eine Stange gehängt hat. Zum Kindertag am 1. Juni gibt es hier ein Mitspiel-Wandelkonzert (15 bis 18 Uhr), bei dem Kinder lernen, wie Kräuter helfen können, Tiere anhand von Knochen zu bestimmen oder wie man eine Talismann-Kette baut. Bei allem hilft der Saale-Elf mit.

4. Nichts für Angsthasen: die Aussichtsplattform zur Saale

Hui, war das hoch! Die Aussichtsplattform ragt weit über den Abgrund. Aber der Blick über die Saaleaue kam bei Martha, Lieselotte und Selma richtig gut an. Vielleicht auch, weil das Eis vom benachbarten Café so lecker geschmeckt hat.

5. Der Weg ist das Ziel: Mit der Bahn zur Laga

Von Halle aus sind unsere Laga-Testerinnen etwa 90 Minuten mit der Straßenbahnlinie 5 gefahren. Aber was tut man nicht alles für einen Rekord: Die 31 Kilometer Streckenlänge gehört zu den längsten Straßenbahnlinien der Welt. Achtung: Für den Rückweg die Abfahrtszeiten prüfen, die Bahn fährt nämlich nur knapp jede Stunde.

Für Martha, Lieselotte und Selma verging der Tag viel zu schnell. Die Wasser- und Obstspiellandschaft etwa haben sie nicht geschafft, weißes Gold in der Schausiederei zu sieden, auch nicht. „Wir müssen auf jeden Fall noch einmal zur Laga“, fordert Martha. Vielleicht ist bis dahin auch das zwölf Meter hohe Klettergerüst mit Rutschen fertig. Und was sagt Laga-Sprecherin Claudia Klepzig zum Test? „Uns war es wichtig, attraktive Angebote und attraktive Preise für junge Gäste und Familien zu bieten.“ Daher gebe es neben den vielen Spielplätzen auch den Familienbonus: Kinder und Jugendliche bis 15 Jahre haben freien Eintritt.

Tickets für Erwachsene kosten 19 Euro. Bis zum 13. Oktober ist die Landesgartenschau geöffnet. Freikarten gewinnen: In unserem kostenfreien Familiennewsletter „Eltern-Ecke“ verlosen wir 5×2 Tagestickets für die Laga. Einfach kostenfrei anmelden.