Sachsen-Anhalt unterstützt mit der Sportförderung "Vereine machen Schule" eine Mitgliedschaft von Erstklässlern in einem Sportverein mit 50 Euro. Die Gutscheine werden von den Schulen ausgegeben.

Magdeburg - Anreiz für sportliche Betätigung: Schulanfänger bekommen in diesem Jahr erneut vom Land einen Gutschein zur Mitgliedschaft in einem Sportverein. Jeder der rund 20.000 Erstklässler erhalte einen Zuschuss zu einer Mitgliedschaft in Höhe von 50 Euro, teilte das Innen- und Sportministerium mit.

Lesen Sie auch: Warum Stadtkinder oft fitter sind – und was das über das Leben auf dem Land verrät

Der Gutschein könne in jedem Sportverein eingelöst werden, der Mitglied im Landessportbund Sachsen-Anhalt sei. Den Angaben zufolge können sie bis Ende Februar 2026 eingelöst werden.

Auch interessant: Von Turnen bis Yoga - Die besten Sportarten für Kinder

Damit geht das Programm „Vereine machen Schule – Sportgutscheine für Sachsen-Anhalts Schulanfängerinnen und Schulanfänger“ in die dritte Runde. Die Gutscheine werden von den Lehrkräften in den ersten Wochen des neuen Schuljahres verteilt.

Sportförderprogramm läuft 2026 aus

Allerdings haben Familien im Jahr 2023 nur etwa 14 Prozent der Gutscheine auch eingelöst. Zudem habe es damals laut Landessportbund bei den Vereinen Probleme gegeben: Etliche Vereine hätten keine Kapazitäten gehabt, neue Mitglieder aufzunehmen. Übungsleiter und Sportstätten seien rar.



Im Haushalt für 2026 ist das Programm nicht mehr vorgesehen.

Lesen Sie dazu den Kommentar: Die Finanzspritze des Landes für eine Mitgliedschaft im Sportverein zeigt kaum Wirkung. Das Ziel ist aber richtig: Kinder brauchen Bewegung.

Sachsen-Anhalts Innen- und Sportministerin Tamara Zieschang (CDU) rief die Eltern dazu auf, von der Förderung Gebrauch zu machen. „Teamgeist, Fairness und Toleranz werden Kindern in Sportvereinen vermittelt.“ Das fördere die positive Entwicklung von jungen Menschen und stärke die Vereine als wichtige Orte des sozialen Miteinanders.