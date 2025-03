Wie goldig! So niedlich sind die neuen Tier-Babys in den Zoos und Tierparks in Sachsen-Anhalt

Der Frühling steht vor der Tür – und mit ihm erwacht das Leben in den Tierparks. Mit den steigenden Temperaturen wächst die Hoffnung auf niedlichen Nachwuchs in vielen Zoos und Tiergärten Sachsen-Anhalts. Besucher können sich daher auf besondere Momente freuen. Wohin sich derzeit ein Besuch lohnt.

Premiere im Tierpark Dessau-Roßlau

Im Tierpark Dessau-Roßlau gibt es spannende Neuigkeiten: Die ussurische Kragenbärin Anastasia sorgt mit ungewohnten Lauten in ihrem Stall für Aufregung – ein mögliches Zeichen für Nachwuchs. Sicher ist hingegen, dass die Karakulschafe Heide und Hildegard im Januar geboren wurden.

Noch wacklig auf den Beinen: Dromedaar-Hengst Henry mit seiner Mutter. (Foto: Tierpark Dessau)

Eine Premiere in der 67-jährigen Geschichte des Tierparks gab es im Februar: Dromedaarstute Mandy hat Hengst Henry zur Welt gebracht. Und auch im Bärenhaus gibt es eine süße Überraschung! In den kommenden Wochen erwartet der Tierpark zudem Jungtiere bei den Schwarznasenschafen und Harzer Ziegen. Besucher dürfen sich also auf viele tierische Entdeckungen freuen.

Mini-Flattern in Magdeburg

Im Magdeburger Zoo gab es im Februar ebenfalls freudigen Nachwuchs: Zwei Blütenfledermäuse haben das Licht der Welt erblickt. Der Zoo engagiert sich zudem für den Schutz dieser Tiere und hat im vergangenen Jahr mehrere geschwächte Fledermaus-Findlinge aufgenommen.

Eine Blütenfledermaus fliegt im Magdeburger Zoo eine Futterstation an. Darin befindet sich ein Gemisch aus Honig, getrocknetem Nektar und Wasser. Bei der Fledermausart hatte es zum Monatswechsel von Januar auf Februar Nachwuchs gegeben. Nach der Geburt sind Blütenfledermäuse nur wenige Millimeter Groß. Innerhalb von vier Wochen wachsen die Tiere dann nahezu aus und sind dann etwa 15 Gramm schwer und nur 5 Zentimeter Groß. Die Minifledermäuse lassen sich im Magdeburger Zoo im Tapirhaus beobachten. (Foto: dpa)

Interessant: 21 von 24 Fledermausarten in Deutschland leben in Sachsen-Anhalt. Ein weiteres Jungtier bereichert den Zoo seit Ende Januar: Ein kleiner Rotbauchtamarin, ein seltener Krallenaffe.

Neben den süßen Neuzugängen rückt der Zoo auch das „Zootier des Jahres 2025“ in den Fokus: das Gürteltier. Anfang des Jahres ist zudem die Rote-Panda-Dame Nami aus Athen in ihr neues Zuhause eingezogen – in der Hoffnung, bald für Nachwuchs zu sorgen und so zur Arterhaltung beizutragen.

Im Januar ist im Zoo Aschersleben ein Litschi-Wasserbock zur Welt gekommen. (Zoo Aschersleben)

Babybock im Zoo Aschersleben

Auch der Zoo Aschersleben kann sich über tierischen Nachwuchs freuen: Im Januar ist ein Litschi-Wasserbock zur Welt gekommen. Im Februar folgten weitere Neuzugänge: Die Zebrastute Bonita aus dem Zoo Osnabrück sowie zwei Dianameerkatzen aus Leipzig haben sich inzwischen in ihrem neuen Zuhause eingelebt.

Neben faszinierenden Tierbeobachtungen bietet der Zoo ein Planetarium und eine Zooschule – ein tolles Ausflugsziel für die ganze Familie.

Geparden-Babys im Tiergarten Bernburg

Nachdem bereits vor zwei Jahren vier Junge zur Welt kamen, kann sich der Tiergarten Bernburg nun sogar über noch mehr Nachwuchs freuen. Fünf junge Geparden haben 17. Januar im Tiergarten in Bernburg das Licht der Welt erblickt. Und dabei sollte es nicht bleiben:

Die fünf Jungtiere bei den Geparden entdecken derzeit schon das Außengehege hinter den Kulissen, immer unter Aufsicht von Mutter „Everest“. (Foto: Engelbert Pülicher)

Denn zum 1. März ist auch noch im Gehege gleich nebenan eine kleine Eseldame geboren. „Ruby“, wie sie von den Tierpflegern getauft wurde, mischt derzeit gehörig die Eselfamilie auf, die aus Vater „Felix“, drei Eseldamen, darunter ihrer Mutter „Emily“ und ihrer heranwachsenden Halbschwester „Maddy“ besteht. Die ersten Besucher dürften sie bereits bei ihren Sprintversuchen durch das Außengehege entdeckt haben.

Stacheliger Nachwuchs im Tierpark Petersberg



Seit Februar dürfen sich Besucher des Tierparks Petersberg im Saalekreis über zwei junge Stachelschweine freuen. Auch die riesigen Brahma-Hühner genießen das sonnige Wetter und wagen sich aus ihrem Stall. Der 1,5 Hektar große Park beeindruckt zudem mit seiner natürlichen Umgebung, seltenen Polarwölfen und einer begehbaren Sittichvoliere.