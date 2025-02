Kindermusical von Peter Maffay ist dabei: Wir verraten kurz und knackig, was Familien mit Kindern am Wochenende vom 1. und 2. März in Sachsen-Anhalt zwischen Halle, Magdeburg und Dessau unternehmen können.

Anouk - Das Kindermusical von Peter Maffay in Halle

Die Schneekönigin - Das Familienmusical in Halle im Steintor-Varieté

Noch mal die Schneekönigin: Das Musical in Halle in der Händel-Halle

Bibliothek Merseburg wird zum Entdeckerparadies

Fasching und Disco lockt kleine Narren zum Verein Elsterkids in Raßnitz

Circus Salino kommt nach Teutschenthal

Besuchersonntag in der Franzigmark bei Halle

Was geht immer? Ein Ausflug in den Zoo! Noch bis zum 9. März verlängert: Bis dahin gibt es noch die Möglichkeit, die „Magischen Lichterwelten“ im halleschen Bergzoo zu bestaunen.

Letztes Wochenende Winterzauber bei Karls: Karls Erlebnisdörfer laden zum „Wilden Winter“ ein. Gäste der Erdbeerhöfe können sich bis zum 2. März 2025 auf Eisdiscos, deftiges Essen, Budenzauber und Lichtshows freuen.

"Anouk - Das Kindermusical" entführt große und kleine Entdecker in eine fantasievolle Welt voller Abenteuer, in der alles möglich scheint. Mit ihren Charakteren und faszinierenden Schauplätzen beflügelt die Bühnenadaption die Vorstellungskraft und stärkt den Glauben an die Kraft der Träume. Das Spielbuch stammt aus der Feder von Georg Veit und Hendrikje Balsmeyer, während Peter Maffay und sein Team für die musikalische Gestaltung verantwortlich sind.



Datum: 2. März um 11 und 15 Uhr im Steintor-Varieté in Halle

"Die Schneekönigin - Das Familienmusical" präsentiert von einem spielfreudigen Ensemble mit acht Künstlerinnen und Künstlern – ist seit 2012 erfolgreich auf Deutschland-Tournee und bezaubert Kinder, Kind gebliebene und Märchenfreunde ungebrochen.

Eingängige Songs, witzige Dialoge, berührende Szenen, Choreografien zum Nachmachen und effektvolles Lichtdesign beeindrucken in einer geradlinigen, liebevollen Inszenierung.



Datum: 1. März, 15 Uhr, Steintor-Varieté in Halle



Schneekönigin - Das Musical in der Händel-Halle in Halle Foto: Theater Liberi

"Die Schneekönigin" macht das Publikum zum Teil eines spannenden Abenteuers mit zauberhaften Wesen und unbegrenzten Möglichkeiten. Eigens komponierte Musicalsongs, jede Menge Humor und ganz viel Herz sorgen für ein unverwechselbares Live-Erlebnis für die ganze Familie!



Datum: 2. März, 15 Uhr, Händel-Halle in Halle

Roboter programmieren, in virtuelle Welten eintauchen und mit dem Bobbycar durch Bilderbücher düsen: Die Merseburger Stadtbibliothek verwandelt sich am Samstag, 1. März, in eine lebendige Erlebniswelt. Von 10 bis 18 Uhr können Besucher jeden Alters spannende Angebote nutzen, teilt die Stadtbibliothek mit.



Am Vormittag locken Mini-Experimente für Forscher (10 bis 13 Uhr) und ein Workshop zur historischen Handschrift (10 bis 12 Uhr). Wer Geschichte hautnah erleben möchte, kann an Archivführungen teilnehmen (10 und 11.30 Uhr). Höhepunkte für Kinder sind das Bobbycar-Bilderbuchkino (ab 11 Uhr für Dreijährige) und die interaktive Weltraum-Lesung „Professor Astrokatz“. Um 15 Uhr folgt die Geschichte der „fliegenden Maus Lindbergh“.



Von 14 bis 17 Uhr verwandelt sich der Lesesaal in einen Kindersachenflohmarkt. Ganztägig können Besucher Virtual Reality und Robotik testen. Der Eintritt ist frei.



Datum: 1. März, 10-18 Uhr, Stadtbibliothek Merseburg

Der Verein Elsterkids lädt am Sonntag, 2. März, zur großen Faschingsdisco nach Raßnitz im Saalekreis ein. Von 14.30 bis 17.30 Uhr verwandelt sich das Vereinshaus in der Thomas-Müntzer-Straße 60a in eine bunte Partyzone für Kinder aller Altersgruppen. Wie der Veranstalter mitteilt, gibt es einen DJ, für das leibliche Wohl werden Süßigkeiten, Speisen und Getränke gegen Bezahlung angeboten.



Datum: 2. März, 14.30 Uhr - 17.30 Uhr, Vereinshaus Raßnitz

Der Eintritt ist für Kinder kostenlos, Erwachsene zahlen zwei Euro an der Tageskasse. Tickets können online reserviert werden

Am Wochenende macht der Circus Salino Station in Teutschenthal im Saalekreis. Am Gewerbepark 15 erwartet die Zuschauer ein Programm mit Clown, Dressuren, Feuerschluckern, Luftakrobaten, Schlangenmenschen und Jongleuren, informiert der Circus Salino.



Datum: 1. März um 16 Uhr, am 2. März um 11 Uhr, Teutschenthal Erwachsene zahlen an beiden Tagen den Kinderpreis. Am Sonntag haben alle Väter freien Eintritt. Tickets gibt es unter 0157/83927764 oder direkt vor Ort an der Kasse.

Das BUND-Umweltzentrum Franzigmark lädt an diesem Sonntag, 2. März, zum ersten Besuchersonntag des Jahres ein. Die Veranstaltung findet von 11 bis 16 Uhr unter dem Motto „Wintervögel richtig füttern“ statt. Das Team des Naturschutzvereins gibt Tipps sowohl zur richtigen Fütterung im Winter als auch zur Unterstützung während der Brutzeit.



Als Bastelangebot werden aus Naturmaterialien Futter- und Nistmaterialien-Spender gebaut. Wie der Naturschutzverein weiter mitteilt, findet um 12 Uhr eine Führung zu den seltenen Haustierrassen statt, die im Umweltzentrum leben. Dazu gehören beispielsweise Thüringer Waldziegen, Laufenten, Sachsenhühner und Karakulschafe.



Eine Entdeckungstour durch das üppig bewachsene Tropenhaus stehe für 13 Uhr auf dem Programm. Außerdem biete der Verein Zügelfrei Ponyreiten von 14 bis 15 Uhr an. Für ökologische Speisen und Getränke ist gesorgt.

Datum: 2. März, 11 Uhr - 16 Uhr, BUND-Umweltzentrum Franzigmark

