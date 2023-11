Halle/MZ - Kinder können hier ihrer Energie freien Lauf lassen, Eltern auch mal durchatmen: Spielplätze sind aus dem Alltag vieler Familien nicht wegzudenken. Umso wichtiger ist es, dass sie die Kleinen auch langfristig bei Laune halten. Eine Auswahl an besonderen Orten in Sachsen-Anhalt, an denen sich kleine und große Abenteuer erleben lassen:

1. Abenteuerland Harzer Seeland

80.000 Quadratmeter Wiese, Sand und Kletterlust: Das Abenteuerland Harzer Seeland ist ein Spielplatz der Superlative. Sachsen-Anhalts größter Freiluftspielplatz liegt am Concordia See im Salzlandkreis zwischen den Seelandortsteilen Schadeleben und Neukönigsaue. Rund 40 meist aus Holz per Hand gefertigte Klettergerüste und andere Spielgeräte warten auf ihre Eroberung. WC, Gastronomie und Parkplätze sind ebenfalls vorhanden. Einziger Wermutstropfen: Der Spielplatz kostet Eintritt – für Kinder ab drei Jahren 2,50 Euro, Erwachsene zahlen 3,50 Euro.

Dieser Text ist der Teil der Serie FamilienLeben in Sachsen-Anhalt der MZ und VS. (Grafik: MZ/VS)

2. „Ameisenhausen“ in Halle-Nietleben

Hier darf gewuselt werden: Der Spielplatz „Ameisenhausen“ in Halle-Nietleben besticht durch ein kurioses Design. Klettergerüst, Hindernisparkour und Schaukel sind in der Gestaltung an die Welt der vielbeinigen Insekten angelehnt. Auch hölzerne Riesenameisen dürfen natürlich nicht fehlen. Für den vor zwei Jahren eröffneten Spielplatz nahm die Stadt rund 200.000 Euro in die Hand.

3. Spielplatz am Rotehornpark in Magdeburg

Höhepunkte der Spielplatz-Landschaft finden sich natürlich auch in der Landeshauptstadt: Der Spielplatz am Rotehornpark auf der Elbinsel erinnert etwa an die Sage von Elwine, die Beherrscherin der Elbe. Viel wichtiger aber: der Spielwert. Und der trumpft mit Turmanlage samt Edelstahltunneln, Abenteuerschiff, Biberhaus mit Sandaufzügen und Schlangenschaukel auf. Auf die Großen warten Fitnessgeräte, Tischtennisplatten und Relaxliegen.

4. Abenteuerspielplatz Chauseehaus Hassel

Ein Siedlung aus Häuschen, Hängebrücke, Türmen und Hochständen, gebaut aus grobem Holz, eingerahmt von einem Laubwald: Der Abenteuerspielplatz Chauseehaus Hassel bietet Kindern ein uriges Naturerlebnis. Das kommt offenbar gut an. Nachdem der Spielplatz vor Jahren fast vollständig abbrannte, sammelten Eltern Spenden für den Wiederaufbau – mit Erfolg.

5. Kneipp-Spielplatz am Gröberner See

Hölzerne Klettergerüste ragen aus dem Sand, dahinter erstreckt sich das scheinbar endlose Blau des Wassers: Der Kneipp-Spielplatz am Gröberner See in Muldestausee im Landkreis Anhalt-Bitterfeld besticht durch ein ungewöhnliches Panorama. Was ihn aber zum Familien-Tipp macht, ist seine Umgebung. Wer genug vom Klettern hat, findet innerhalb weniger Fahrradminuten Findlingsgarten, Tiergehege, Sandstrände und Bootsverleih.

Liste der Lieblingsspielplätze in Sachsen-Anhalt unserer Leserinnen und Leser:

In einer Online-Umfrage haben wir Eltern gefragt, wo sie in Sachsen-Anhalt mit ihren Kindern am liebsten Toben gehen. Das sind die Antworten:

Magdeburg

Rennautospielplatz in der Annastraße in Magdeburg

Spielplatz im Familienhaus Magdeburg

Abenteuerspielplatz Hegelstraße in Magdeburg

Spielplatz am Pechauer Platz in Magdeburg

Spielplatz im Rotehornpark in Magdeburg

Spielplatz Schellheimer Platz in Magdeburg

Spielplatz „Keltisches Dorf“ in Magdeburg

Halle

Wasserspielplatz Heide-Süd in Halle

„Ameisenhaufen“ am Heidesee in Halle

Baschkirischer Spielplatz auf der Peißnitz in Halle

Elfenspielplatz im Reichardts Garten in Halle

Piratenspielplatz auf der Peißnitz in Halle

Stendal

Abenteuerspielplatz Chausseehaus in Hassel

Natur-/ Abenteuerspielplatz Hessenschanze in Hassel

Salzlandkreis

Spielplatz „Alte Bibel“ in Bernburg

Spielplatz „Abenteuerland“ Königsaue in Seeland

Spielplatz im Bürgerpark in Egeln

Börde

Spielplatz Wittmunder Straße in Barleben

Spielplatz am Schlosssee (neben Radweg) in Flechtingen

Harz

Mehrgenerationenspielplatz im Stadtpark in Blankenburg

Spielplatz im Bürgerpark in Wernigerode

Spielplatz HaWoGe-Spiele-Magazin in Halberstadt

Spielplatz auf der Jahnwiese in Halberstadt

Natur-Erlebnisspielplatz auf dem Marienhof in Neinstedt

Ökogarten in Quedlinburg

Spielplatz in Elend im Oberharz

Anhalt-Bitterfeld

Spielplatz am Wolfener Bahnhof in Bitterfeld-Wolfen

„Grüner Spielplatz“ an der Stadtmauer in Zerbst

DRK- Spielplatz in Köthen

Erlebnisspielplatz am Gröberner See in der Gemeinde Muldestausee

Spielplatz am Ramsiner Dorfteich in Sandersdorf-Brehna

Kinderspielplatz in Prosigk

Wittenberg

Mannsfeld-Südharz

Spielplatz Kinderhaus Tiegel in Hettstedt (Fichtestr. 82)

Kinderspielplatz am Sportplatz in Kelbra

Spielplatz im Tierpark Walbeck in Hettstedt

Burgenlandkreis

Spielplatz im Fockendorfer Grund in Zeitz

Spielplatz am Kretzschauer See in Kretzschau

Jerichower Land

Spielplatz im Stadtteil Hohenbellin in Jerichow

Saalekreis

Kinderspielplatz Droyßiger Straße in Zwebendorf in Landsberg

Spielplatz in Salzmünde

Spielplatz in Klobikau

Die Umfrage haben die Mitteldeutsche Zeitung und die Volksstimme im Oktober 2023 durchgeführt.