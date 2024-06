Viele Familien träumen davon, ein Haus zu kaufen. Eine neue Analyse von ImmoScout24 zeigt, in welchen Bundesländern Einfamilienhäuser am günstigsten sind. Wie schneidet Sachsen-Anhalt im deutschlandweiten Vergleich ab?

Halle (Saale). - Gute Nachrichten für alle, die in Sachsen-Anhalt leben und ein Einfamilienhaus kaufen möchten: Hier findet man vergleichsweise günstige Angebote.

Das geht aus einer aktuellen Analyse des Immobilienportals ImmoScout24 hervor, die am 11. Juni 2024 veröffentlicht wurde. Demnach liegt der durchschnittliche Quadratmeterpreis für Bestandshäuser in Sachsen-Anhalt bei 2.292 Euro – womit das Land an dritter Stelle der Bundesländer mit den günstigsten Einfamilienhäusern steht.

In diesen Bundesländern sind bestehende Einfamilienhäuser am günstigsten

Am günstigsten sind Bestandshäuser der Analyse zufolge im Saarland. Demnach liegt der Quadratmeterpreis dort bei durchschnittlich 2.133 Euro. An zweiter Stelle steht Thüringen mit 2.145 Euro pro Quadratmeter, an vierter Stelle Sachsen mit 2.554 Euro pro Quadratmeter.

Das Saarland, Thüringen, Sachsen-Anhalt und Sachsen "sind ländlich geprägt, profitieren aber von der positiven Entwicklung der regionalen Zentren wie Erfurt, Jena, Magdeburg und Leipzig", sagte Gesa Crockford, Geschäftsführerin ImmoScout24.

Kaufpreise für Bestands-Einfamilienhäuser pro Quadratmeter nach Bundesländern. Grafik: ImmoScout24

Auch in Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg finde man Bestands-Einfamilienhäuser für unter 3.000 Euro pro Quadratmeter, teilte das Immobilienportal weiter mit.

In diesem Bundesland sind bestehende Einfamilienhäuser am teuersten

Am teuersten sind bestehende Einfamilienhäuser der Auswertung zufolge in Hamburg. Demnach kostet der Quadratmeter dort im Schnitt 5.403 Euro – und damit mehr als doppelt so viel wie im Saarland, in Thüringen, Sachsen-Anhalt, Sachsen und Niedersachsen. Am zweitteuersten sind Bestands-Einfamilienhäuser mit 4.818 Euro pro Quadratmeter in Berlin.

Durchschnittliche Kaufpreise für bestehende Einfamilienhäuser pro Quadratmeter im ersten Quartal 2024 auf ImmoScout24:

1. Saarland : 2.133 Euro

: 2.133 Euro 2. Thüringen : 2.145 Euro

: 2.145 Euro 3. Sachsen - Anhalt : 2.292 Euro

: 2.292 Euro 4. Sachsen : 2.554 Euro

: 2.554 Euro 5. Niedersachsen : 2.593 Euro

: 2.593 Euro 6. Mecklenburg-Vorpommern : 2.644 Euro

: 2.644 Euro 7. Brandenburg : 2.992 Euro

: 2.992 Euro 8. Rheinland-Pfalz : 3.066 Euro

: 3.066 Euro 9. Bremen : 3.243 Euro

: 3.243 Euro 10. Schleswig-Holstein : 3.437 Euro

: 3.437 Euro 11. Hessen : 3.569 Euro

: 3.569 Euro 12. Nordrhein-Westfalen : 3.668 Euro

: 3.668 Euro 13. Baden-Württemberg : 4.201 Euro

: 4.201 Euro 14. Bayern : 4.315 Euro

: 4.315 Euro 15. Berlin : 4.816 Euro

: 4.816 Euro 16. Hamburg: 5.403 Euro

Schaut man sich an, wie sich die Preise für Bestandshäuser von 2023 zu 2024 entwickelt haben, zeigt sich: Nicht in Berlin oder Hamburg sind die Preise am stärksten gestiegen, sondern in Thüringen. Dort nahmen die Quadratmeterpreise innerhalb eines Jahres um 3,7 Prozent zu.

In Nordrhein-Westfalen verzeichnete das Immobilienportal einen Preisanstieg von 3,6 Prozent, in Sachsen von 3,4 Prozent. In Sachsen-Anhalt hingegen sank der Quadratmeterpreis für ein Einfamilienhaus der Auswertung zufolge um 3,1 Prozent.

In diesen Bundesländern sind neu gebaute Einfamilienhäuser am günstigsten

Wer kein bestehendes, sondern ein neu gebautes (maximal zwei Jahre altes) Einfamilienhaus kaufen möchte, findet ebenfalls im Saarland die günstigsten Angebote. Laut der Auswertung liegt der Quadratmeterpreis dort bei durchschnittlich 2.541 Euro.

Kaufpreise für neu gebaute Einfamilienhäuser pro Quadratmeter nach Bundesländern. Grafik: ImmoScout24

An zweiter Stelle steht Sachsen mit 2.929 Euro pro Quadratmeter, an dritter Stelle Sachsen-Anhalt mit 3.034 Euro pro Quadratmeter. Danach folgt Thüringen mit einem durchschnittlichen Quadratmeterpreis von 3.062 Euro.

Durchschnittliche Kaufpreise für neu gebaute Einfamilienhäuser pro Quadratmeter im ersten Quartal 2024 auf ImmoScout24:

1. Saarland : 2.541 Euro

: 2.541 Euro 2. Sachsen : 2.929 Euro

: 2.929 Euro 3. Sachsen-Anhalt : 3.034 Euro

: 3.034 Euro 4. Thüringen : 3.062 Euro

: 3.062 Euro 5. Niedersachsen : 3.122 Euro

: 3.122 Euro 6. Rheinland-Pfalz : 3.660 Euro

: 3.660 Euro 7. Mecklenburg-Vorpommern : 3.663 Euro

: 3.663 Euro 8. Brandenburg : 3.749 Euro

: 3.749 Euro 9. Bremen : 3.871 Euro

: 3.871 Euro 10. Schleswig-Holstein : 4.018 Euro

: 4.018 Euro 11. Nordrhein-Westfalen : 4.145 Euro

: 4.145 Euro 12. Hessen : 4.323 Euro

: 4.323 Euro 13. Baden-Württemberg : 4.814 Euro

: 4.814 Euro 14. Bayern : 5.030 Euro

: 5.030 Euro 15. Berlin : 6.041 Euro

: 6.041 Euro 16. Hamburg: 6.163 Euro

Am stärksten stiegen die Preise für neu gebaute Einfamilienhäuser in Berlin. Wie die Analyse zeigt, liegen die durchschnittlichen Quadratmeterpreise dort 5,4 Prozent über dem Vorjahresniveau.

In Nordrhein-Westfalen stiegen die Preise für neue Einfamilienhäuser binnen eines Jahres um 3,7 Prozent, in Brandenburg um 3,5 Prozent. In Sachsen-Anhalt hingegen sanken die Quadratmeterpreise nach Angaben des Immobilienportals von 2023 zu 2024 um 1,1 Prozent.

Für die Auswertung hat ImmoScout24 die Daten aller Einfamilienhäuser analysiert, die im ersten Quartal 2024 und 2023 auf dem Portal angeboten wurden. Die durchschnittlichen Quadratmeterpreise beziehen sich auf ein Einfamilienhaus mit einer Wohnfläche von 140 Quadratmetern und einem Grundstück von 600 Quadratmetern.