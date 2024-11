Die Kinder müssen mal raus! Aber wohin? Wir verraten kurz und knackig, was Familien mit Kindern am Wochenende vom 30. November und 1. Dezember in Sachsen-Anhalt unternehmen können.

Was mache ich mit meinen Kindern am Wochenende: Ausflugstipps für Familien zwischen Halle, Magdeburg und Dessau

Der Weihnachtsmann macht am ersten Adventswochenende Überstunden und besucht viele Veranstaltungen in der Region. Hier fährt er mit der Bahn um den Weihnachtsbaum auf dem halleschen Weihnachtsmarkt.

Theater, Toben, Spielen und Basteln - es gibt so viel zu Erleben. Die Übersicht:

Weihnachtsmarkt in Freyburg und Halle mit Rummel

Ausstellung rund um die Barbie in Aschersleben

Basteln im Tierpark Dessau und in der Franzigmark

Märchentheater in Magdeburg und Thale

Weihnachtsmarkt mit Kindern

1. Freyburger Winterzauber am ersten Adventswochenende

Die Stadt Freyburg (Unstrut) lädt vom 29. November bis zum 1. Dezember lädt zum beschaulichen Wintermarkt rund um den festlich geschmückten Weihnachtsbaum auf dem Kirchplatz ein.

Am Freitag um 17 Uhr wird der Markt offiziell durch den Bürgermeister und die Freyburger Weinprinzessin eröffnet.

Am Samstag können Kinder um 15 Uhr in der Bibliothek der Lesung von "Flemmis Abenteuer" lauschen. In dem Buch reist ein Fuchs durch die Saale-Unstrut-Region. Um 15.30 findet im Pfarrhaus das Adventsbasteln für Kinder statt und um 16 Uhr ist dann der Weihnachtsmann zu Besuch.

Am Sonntag um 14 Uhr können Kinder in der Bastelstunde in der Bibliothek kreativ werden und um 17 Uhr ist erneut der Weihnachtsmann zu Besuch.

Datum: 29. November bis 1. Dezember, ab 14 Uhr (Sa. & So.), Kirchplatz Freyburg (Unstrut)

2. Winterzauber in Halle auf dem Hallmarkt

In Halle lockt nicht nur der traditionelle Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz, sondern auch ein kleiner Rummel auf dem Hallmarkt.

Mit Riesenrad, Kinderkarussel, einem Geschicklichkeitsparcours, einer Märchenpagode und der Eisbahn wird Kindern hier jede Menge Spaß geboten. Für die Eltern gibt es kulinarische Köstlichkeiten von der Glühweinbar über Langos, Currywurts und Co. bis zur Süßen Hütte.

Datum: bis 5. Januar, täglich ab 11 Uhr, Hallmarkt in Halle

Ausstellungen für Kinder

3. Barbie-Puppen erobern das Museum Aschersleben

Die bekannteste Blondine der Welt bekommt am Samstag eine eigene Ausstellung im Ascherslebener Museum. Bei "Zwischen Alltag und Glamour - Die Modewelten der Barbie-Puppe" sind mehrere hundert Barbies aus verschiedenen Jahrzehnten zu sehen. Dafür hat die Besitzerin der weltgrößten Barbie-Sammlung, die über 18.000 Puppen umfasst, einen Teil ihrer Sammlung zur Verfügung gestellt. Die Schau ist bis zum 9. März zu sehen.

Am Samstag wird die Ausstellung mit einer pinken Motto-Party im Museumshof eröffnet.

Datum: 30. November, 18 Uhr, Museum Aschersleben

Basteln mit Kindern

4. Basteln im Advent im Dessauer Tierpark

Im Dessauer Tierpark wird am 1. Dezember die Weihnachtssaison eröffnet. Dann können Kinder selbst kreativ werden und zum Beispiel einen eigenen Stoffbeutel gestalten und weitere weihnachtliche Basteleien anfertigen. Ein kleiner Markt lädt die Eltern zum Stöbern nach Geschenken ein, für das leibliche Wohl ist auch gesorgt.

Ein besonderes Highlight ist der Besuch des Weihnachtsmanns um 11 Uhr. Er dreht eine Runde durch den Tierpark und besucht seine Lieblingstiere. Dabei lässt er sich gern begleiten und steht auch für Fotos parat.

Gemütlich wird es im Mausoleum, wenn Mitarbeiter des Tierparks ihre liebsten Märchen und Weihnachtsgeschichten vorlesen.

Datum: 1. Dezember, 10 Uhr, Tierpark Dessau

5. Weihnachtliches Basteln im Umweltzentrum Franzigmark bei Halle

Im Umweltzentrum Franzigmark vor den Toren Halles können Kinder am Sonntag Adventskränze aus Naturmaterialien basteln und Vogelfutter-Glocken selbst herstellen.

Ab 12 Uhr gibt es auch Musik und Weihnachtsgeschichten und 14 Uhr findet eine Tierführung über das Gelände statt.

Natürlich wird auch der Weihnachtsmann dem Umweltzentrum einen Besuch abstatten.

Für das leibliche Wohl ist mit Punsch, Kaffee und Kuchen gesorgt. Für einen kleinen Taler gibt es Knüppelkuchenteig, der an der Feuerschale ausgebacken werden kann.

Datum: 1. Dezember, 11 Uhr, Umweltzentrum Franzigmark

Theater für Kinder

6. Theaterstück "Schneeweißchen und Rosenrot" in der Grünen Zitadelle Magdeburg

Am Sonntag feiert das Märchen-Musical "Schneeweißchen und Rosenrot" im Theater der Grünen Zitadelle in Magdeburg Premiere. Das Stück frei nach den Brüdern Grimm ist ein rasanter Spaß für die ganze Familie voller Musik und guter Laune.

Die Premiere um 15 Uhr ist ausverkauft. Für die Vorstellung um 17 Uhr gibt es noch Karten.

Datum: 1. Dezember, 15 und 17 Uhr, Theater in der Grünen Zitadelle Magdeburg

7. Märchenstück "Die Prinzessin mit dem goldenen Stern" in Thale

Prinzessin Lada ist sehr schön und ihre Stirn ziert ein goldener Stern. Das bringt ihr viele Verehrer ein, so auch König Störenfried. Den soll sie nun heiraten, doch das passt ihr gar nicht. Sie flieht und verkleidet sich als graue Maus. Ob er sie finden wird? Das Theater „Fairytale“ zeigt die Premiere des Märchens „Die Prinzessin mit dem goldenen Stern“ im Klubhaus Thale am Sonntag um 15 Uhr. Der Eintritt ist frei. Am Dienstag, 3. Dezember, um 11 Uhr gibt es eine weitere Vorstellung.

Datum: 1. Dezember, 15 Uhr, Klubhaus Thale

Immer noch nichts passendes gefunden? In unserem kostenfreien Newsletter für Familien geben wir noch viele weitere Ausflugstipps und jede Menge Tricks und Anregungen. Jetzt kostenlos abonnieren!

Mit unserem Familien-Newsletter wissen Eltern immer, wohin sich ein Ausflug mit den Kids lohnt oder was in Kita, Schule, Erziehung sonst noch wichtig ist.