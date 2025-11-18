In Sachsen-Anhalt gibt es auch 2025 zahlreiche Termine und Orte, an denen Weihnachtsbäume selbst geschlagen werden können. Top-Betriebe mit Terminen und Preisen im Überblick.

Weihnachtsbäume selbst schlagen: Hier können Nordmanntanne, Blaufichte und Co. selbst gefällt werden

Riesengaudi: Henry und Jannik sägen zusammen mit Papa Malte ihren eigenen Weihnachtsbaum.

Halle (Saale). - Der Duft von frisch geschlagenen Tannen gehört für viele Familien zu einem perfekten Weihnachtsfest. In Sachsen-Anhalt gibt es zahlreiche Baumschulen und Forstbetriebe, bei denen man Nordmanntanne, Blaufichte, Kiefer und Co. selbst fällen kann.

Das sind die Top-Adressen für Weihnachtsbäume 2025 in Sachsen-Anhalt:

Viele Betriebe in Sachsen-Anhalt bieten komplette Erlebnistage an – mit Lagerfeuer, Glühwein, Imbissständen, Livemusik oder kleinen Weihnachtsmärkten. Hier kommt eine Übersicht zu den bereits bestätigten Forstbetrieben (die Liste wird weiter aktualisiert):

Baumschule Vogel (in Huy) – Anderbeck, Landkreis Harz

Wo? Anderbeck, ab der Hauptstraße ausgeschildert

Anderbeck, ab der Hauptstraße ausgeschildert Wann? 2. Adventswochenende (10 bis 16 Uhr) und 3. Wochenende (10 bis 16 Uhr)

2. Adventswochenende (10 bis 16 Uhr) und 3. Wochenende (10 bis 16 Uhr) Welche Bäume? Nordmanntanne, Fichte, Coloradotanne, Blaufichte, Kiefer

Nordmanntanne, Fichte, Coloradotanne, Blaufichte, Kiefer Preis: ab ca. 20 Euro den laufenden Meter

ab ca. 20 Euro den laufenden Meter Außerdem: Verpflegung mit Glühwein, Erbsensuppe, Grünkohl und Würstchen

Harzer Tanne – Ballenstedt, Landkreis Harz

Wo? Forsthaus Kohlenschacht in 06493 Ballenstedt (Harz)

Forsthaus Kohlenschacht in 06493 Ballenstedt (Harz) Wann? An allen Adventswochenenden von Freitag bis Sonntag (10 bis 16 Uhr)

An allen Adventswochenenden von Freitag bis Sonntag (10 bis 16 Uhr) Welche Bäume? Nordmanntanne, Blau- und Rotfichte, Kiefer

Nordmanntanne, Blau- und Rotfichte, Kiefer Preis: ab 23 Euro den laufenden Meter

ab 23 Euro den laufenden Meter Außerdem: Lagerfeuer sowie Verpflegung mit Wildprodukten und Glühwein

Voigt Pflanzen – Raguhn-Jeßnitz, Landkreis Anhalt-Bitterfeld

Wo? Raguhner Straße 14a in 06779 Raguhn-Jeßnitz OT Priorau

Raguhner Straße 14a in 06779 Raguhn-Jeßnitz OT Priorau Wann? 6. Dezember 2025 (9 bis 16 Uhr), 7. Dezember 2025 (11 bis 16 Uhr), 12. Dezember 2025 (9 bis 16 Uhr), 13. Dezember 2025 (9 bis 16 Uhr)

6. Dezember 2025 (9 bis 16 Uhr), 7. Dezember 2025 (11 bis 16 Uhr), 12. Dezember 2025 (9 bis 16 Uhr), 13. Dezember 2025 (9 bis 16 Uhr) Welche Bäume? Nordmanntanne, Coloradotanne, Schwarzkiefer, Blaufichten

Nordmanntanne, Coloradotanne, Schwarzkiefer, Blaufichten Preis: ab 20 Euro den laufenden Meter

ab 20 Euro den laufenden Meter Außerdem: Sägeverleih, Livemusik, Verpflegung mit Winzer-Glühwein, Apfelsaft, Waffeln, Bratwurst uvm.

Sächsische Christbaum GbR – Wiedemar, Landkreis Nordsachsen

Wo? Doberstauer Straße 5 in 04509 Wiedemar OT Zschernitz (Sachsen)

Doberstauer Straße 5 in 04509 Wiedemar OT Zschernitz (Sachsen) Wann? Täglich von 9 bis 16 Uhr

Täglich von 9 bis 16 Uhr Welche Bäume? Nordmanntanne, Blaufichte

Nordmanntanne, Blaufichte Preis: 180 cm, erste Wahl ca. 35 Euro

180 cm, erste Wahl ca. 35 Euro Außerdem: Zschernitzer Christbaummesse am 3. Advent mit Blaskapelle und kleinem Weihnachtsmarkt

Kuhns Baumschule und Pflanzenmarkt – Allstedt, Landkreis Mansfeld-Südharz

Wo? Rosenweg 22 in 06542 Allstedt OT Liedersdorf

Rosenweg 22 in 06542 Allstedt OT Liedersdorf Wann? Während der regulären Öffnungszeiten sowie am 6./12./13. und 20. Dezember von 9 bis 16 Uhr

Während der regulären Öffnungszeiten sowie am 6./12./13. und 20. Dezember von 9 bis 16 Uhr Welche Bäume? Rotfichte, Blaufichte, Nordmanntanne, Coloradotanne

Rotfichte, Blaufichte, Nordmanntanne, Coloradotanne Preis: 15 Euro den laufenden Meter

15 Euro den laufenden Meter Außerdem: Lagerfeuer, Glühwein und weitere Leckereien

Forstbetrieb Ochsenkopf – Kemberg, Landkreis Wittenberg

Wo? Ochsenkopf 59 in 06901 Kemberg

Ochsenkopf 59 in 06901 Kemberg Wann? 2. und 4. Adventswochenende (Samstag und Sonntag 9 bis 16 Uhr), 3. Adventswochenende Freitag bis Sonntag 8 bis 16 Uhr)

2. und 4. Adventswochenende (Samstag und Sonntag 9 bis 16 Uhr), 3. Adventswochenende Freitag bis Sonntag 8 bis 16 Uhr) Welche Bäume? Nordmanntanne, vereinzelt Blaufichten und Kiefern auf Anfrage.

Nordmanntanne, vereinzelt Blaufichten und Kiefern auf Anfrage. Preis: 20 Euro den laufenden Meter

20 Euro den laufenden Meter Außerdem: Für Verpflegung ist gesorgt.

Tannengarten Kälbertal – Wallhausen, Landkreis Mansfeld-Südharz

Wo? Kälbertal 1 in 06528 Wallhausen

Kälbertal 1 in 06528 Wallhausen Wann ? ab 1. Advent täglich (10 bis 16.30 Uhr), außer montags

? ab 1. Advent täglich (10 bis 16.30 Uhr), außer montags Welche Bäume? Nordmanntanne (20 Euro den laufenden Meter), Kiefer (18 Euro den laufenden Meter), Blaufichte (16 Euro den laufenden Meter) und Rot- und Serbische Fichte (14 Euro den laufenden Meter)

Nordmanntanne (20 Euro den laufenden Meter), Kiefer (18 Euro den laufenden Meter), Blaufichte (16 Euro den laufenden Meter) und Rot- und Serbische Fichte (14 Euro den laufenden Meter) Außerdem: Glühwein verschiedenster Art, Imbiss (am Wochenende auch warme Speisen, vegetarisch und vegan)

Pflanzenmarkt Hesse - Calenberge bei Magdeburg

Wo? Calenberger Dorfstr. 1a, Magdeburg

Calenberger Dorfstr. 1a, Magdeburg Wann? ab 29.11.2025, Mo bis Fr 9 bis 18 Uhr, Sa 9 bis 16 Uhr, So 9 bis 14 Uhr in festlicher Stimmung mit regionalen Produkten und Glühwein

ab 29.11.2025, Mo bis Fr 9 bis 18 Uhr, Sa 9 bis 16 Uhr, So 9 bis 14 Uhr in festlicher Stimmung mit regionalen Produkten und Glühwein Welche Bäume? Nordmanntanne, Blaufichte

Altmark Tanne - Tangerhütte, Landkreis Stendal

Wo? Feldweg zum Wald, Werner-Seelenbinder-Ring 8F, 39517 Tangerhütte (Straße zwischen Mahlpfuhl und Tangerhütte)

Feldweg zum Wald, Werner-Seelenbinder-Ring 8F, 39517 Tangerhütte (Straße zwischen Mahlpfuhl und Tangerhütte) Wann? An allen Adventswochenenden zwischen dem 28.11.25 und dem 21.12.2025 (freitags, samstags, sonntags), 10 bis 16 Uhr mit Wald-Imbiss und Lagerfeuer

An allen Adventswochenenden zwischen dem 28.11.25 und dem 21.12.2025 (freitags, samstags, sonntags), 10 bis 16 Uhr mit Wald-Imbiss und Lagerfeuer Was? Nordmanntanne und Blautanne

Für den perfekten Weihnachtsbaum: Tipps vom Experten

Damit der Baum möglichst lange frisch bleibt, gibt es zahlreiche Tipps von Experten:

1. Lagerung: Der Baum sollte so spät wie möglich gefällt werden – idealerweise kurz vor Weihnachten. Vor dem Einzug ins Haus sollte der Baum kühl und schattig stehen, zum Beispiel im Keller oder in der Garage, immer stehend in einem Wassereimer.

Bevor er ins Wohnzimmer kommt, gewöhnt man ihn am besten ein bis zwei Tage an die höheren Innenraumtemperaturen, etwa im Treppenhaus oder Wintergarten.

2. Standort: Der Baum sollte möglichst an einem hellen und kühl Ort aufgestellt werden. Außerdem sollte es genügend Abstand zur Heizung geben, um ein Austrocknen zu vermeiden.

Ein kippsicherer Ständer sorgt für einen sicheren Stand. Die unteren Äste werden nach Bedarf entfernt. Beim Schmücken gilt: vorsichtig dekorieren, keine schweren Gegenstände und lieber auf Sprühdeko wie Kunstschnee verzichten. Nadeln besprühen und Raum lüften sorgen zusätzlich dafür, dass der Baum bis zum Fest frisch bleibt.

3. Pflege: Vor dem Aufstellen empfiehlt es sich, zwei bis drei Zentimeter vom Stammansatz abzuschneiden, damit der Baum das Wasser besser aufnehmen kann. Anschließend wird der Baum in einen Ständer mit Wasser gestellt. Der Baum sollte außerdem regelmäßig gewässert werden - alle zwei bis drei Tage reichen. Ein Weihnachtsbaum braucht rund einen halben Liter Wasser am Tag.