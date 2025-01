Gefräßige Hirsche, gefährliche Drachen oder lustige Spiele: Sachsen-Anhalts Kinder können in der schulfreien Zeit jede Menge Abenteuer erleben. Wir zeigen kurz und knackig, wohin es gehen kann.

Fünf Tage schulfrei in Sachsen-Anhalt: Sieben tolle Ausflugstipps für Familien

In Erfurt sind die Drachen los: Die Ausstellung „Game of Dragons“ im „egapark“ ist in den Winterferien ab 17 Uhr geöffnet.

Halle (Saale)/Magdeburg. - Ja, ja die lieben Kleinen ... ab dem 27. Januar haben Kinder in Sachsen-Anhalt eine Woche schulfrei und bei den Eltern macht sich das schlechte Gewissen breit. Man will dem Nachwuchs etwas bieten und ihn vor allem nicht vor Fernseher und Smartphone parken. Wir stellen sieben Möglichkeiten vor, wie Familien gemeinsam Zeit verbringen können.

1. Drei-Gänge-Menü mit Hirschen im Elbauenpark

„Tischlein deck dich“ heißt es in den Winterferien im Elbauenpark in Magdeburg, wenn Förster Uwe Frömert zu den beliebten Food-Touren bittet.

Am Samstag den 25. und am Freitag den 31. Januar jeweils um 10.30 treffen sich Förster, Familien und Hirsche am Damwildgehege auf dem Großen Cracauer Acker zum nahrhaften Drei-Gänge-Menü: Als Vorspeise gibt es Gemüse, Kastanien und Eicheln zum Hauptgang und Obst mit Haferflocken zum Dessert – natürlich nur für die Damhirsche. Aber das Publikum ist live dabei, wenn die Tiere genüsslich ihr Futter wegschnurpsen.

Zum Aufwärmen geht es anschließend ins kuschligwarme, tropische Schmetterlingshaus. Dort gibt es einiges Neues zu entdecken: 300 Falter sind kurz vor Weihnachten geschlüpft und drei bunte Vögel sowie einige grüne Reisenblattschrecken sind ebenfalls neu in der Glashaus-WG.

2. Entspannter Spielenachmittag in der Arche Nebra

Ein Jahrhundertfund der Archäologie, eine spannende Kriminalgeschichte und faszinierendes Wissen über die Bronzezeit: Die Himmelsscheibe von Nebra vereint all das.

In den Ferien bietet die Arche Nebra, das Besucherzentrum am Fundort der Himmelsscheibe, öffentliche Führungen an, in denen auch eine Planetariumsshow enthalten ist.

Am Donnerstag, den 30. Januar von 11 bis 16 Uhr, lädt die Arche Nebra kleine und große Besucher zum Spielenachmittag in den Panoramasaal ein. Zur Auswahl stehen altbekannte und neue Brett- und Kartenspiele. Das Beste: Kinder bis 16 Jahre haben an diesem Tag freien Eintritt.

3. Im „egapark“ Erfurt sind die Drachen los

Die thüringische Landeshauptstadt ist nur einen Katzensprung entfernt, mit dem ICE aus Halle dauert eine Fahrt nur eine halbe Stunde.

Nur gut, denn im „egapark“ ist noch bis zum 9. Februar ein Muss für Fantasy-Liebhaber zu sehen. 20 animatronische Drachen tummeln sich in der Show „Game of Dragons“ im Park und entführen in die Fabelwelt der rauchspeienden Kreaturen.

Die Ausstellung ist für Kinder ab drei Jahren geeignet. Der „egapark“ ist täglich außer montags und dienstags ab 17 Uhr geöffnet.

4. Gemeinsam Spielen im Stadtmuseum Halle

Wie haben Kinder eigentlich vor 250 Jahren gespielt? Diese und weitere spannende Fragen beantworten die Spielenachmittage im Rahmen der Sonderausstellung „Spiel mit!“ im halleschen Stadtmuseum.

Am Dienstag, den 28. Januar, erkunden Kinder, Eltern und Großeltern, welche Spiele sie noch oder schon kennen: Den Peitschenkreisel oder Gummitwist? Oder doch das digitale Game auf dem Smartphone?

Am 29. Januar geht es in die Druckwerkstatt, wo eigene Motive selbst gestaltet und gedruckt werden können. Am 30. Januar werden dann auf einer Entdeckungstour alte Spiele des 18. Jahrhunderts neu entdeckt und sogar ein eigenes Spiel gestaltet.

5. Schierker Wintersportwochen mit Eisfasching

Tage voller Sport, Spiel und Spaß erwarten Familien bis zum 8. Februar während der Schierker Wintersportwochen. Am Samstag, den 25. Januar um 17 Uhr, geht es in der Schierker Feuerstein Arena mit der Eröffnungsshow rasant los.

Die folgenden Tage sind geprägt vom Wintersport, aber auch von Events für die Kleinen, wie dem Puppentheater mit „Hänsel und Gretel“ am Montag, den 27. Januar um 15.30 Uhr.

Ein Highlight während der Winterferien ist der Eisfasching für Kinder am Dienstag ab 16 Uhr. Verkleidet als Pirat, Clown oder Einhorn drehen sie zu den Hits von DJ Vossi zur Mini-Disco ihre Runden auf dem Eis. Das schönste Kostüm gewinnt einen Preis.

6. Auf ins Mittelalter im Landesmuseum für Vorgeschichte

In die faszinierende Welt des Mittelalters führen die Ferienaktionen des Landesmuseums für Vorgeschichte in Halle. Von Dienstag bis Freitag von 10 bis 12 Uhr fertigen Familien dann Vogelfibeln, stellen ein Bergkristallamulett her, basteln Schmuckperlen aus Ton und besuchen die mittelalterliche Zinnwerkstatt.

Das Museum ist ab 9 Uhr geöffnet, sodass ein Rundgang durch die Ausstellung, in der sich auch die Himmelsscheibe von Nebra befindet, möglich ist. Die Ferienaktion ist ohne Altersbeschränkung erlebbar.

7. Grassi-Museum in Leipzig lädt zum Tag der offenen Tür

Die Nachbarn in Sachsen haben zwar erst Mitte Februar ihre Winterferien, doch lohnt sich ein Ausflug allemal. Vor allem, wenn es in das beeindruckende Museumsquartier „Grassi“ im Herzen Leipzigs geht.

Dort sind gleich drei Museen mit unterschiedlichen Themenschwerpunkten vereint: Kunst und Design, Welt-Kulturen sowie Musik und Instrumente.

Am letzten Tag der sachsen-anhaltischen Winterferien am 2. Februar laden alle drei Museen zum gemeinsamen Tag der offenen Tür ein. Und wie! Vom Keller bis zum Dachgeschoss gibt es Einblicke hinter die Museumskulissen, die Besucher schauen Restauratoren über die Schulter und Kuratoren öffnen sonst verschlossene Schubladen.

Außerdem lädt das Klanglabor zum mitspielen ein, die historische Kino-Orgel offenbart ihr Innenleben und weitere Angebote verlocken zum Kreativwerden. Das besondere Schmankerl: Der Eintritt ist frei!

