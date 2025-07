Magdeburg. Abenteuer im Schlamm: Am Sonntag, 3. August, wird die Galopprennbahn in Magdeburg zum actionreichen Hindernisparcours für Kinder und Familien – mit Kletterspaß, Matschbecken und jeder Menge Teamgeist. Dreckig machen ist hier nicht nur erlaubt, sondern ausdrücklich erwünscht!

Schlamm, Schweiß und Spaß: Das steckt hinter XLETIX Kids

Beim sogenannten Xletix Kids verwandelt sich die Galopprennbahn in Magdeburg in einen Hindernisparcours für Groß und Klein. Kinder zwischen fünf und 15 Jahren können sich dort mit ihrer Familie (oder einer erwachsenen Begleitperson) austoben und Hindernisse überwinden.

Ob durchs Schlammbecken krabbeln, über die Piratenplanke balancieren oder Kletterwände bezwingen – hier sind Teamgeist und Mut gefragt. „Für viele Kinder ist das die erste Berührung mit einer sportlichen Herausforderung“, erklärt Carolin Tonn, Geschäftsführerin von Xletix. Am Ende dürfen sie stolz mit einer Medaille nach Hause gehen, die es nur bei den XletixKids Events gibt.

Bewegung trifft Entspannung: So vielfältig ist das Familienprogramm

Außerdem steht neben Bewegung auch gesunde Ernährung und Entspannung im Vordergrund. Zum Beispiel können die Kinder auf den Yogamatten im Eventzentrum kurz dem Trubel entkommen. So soll ihnen der Zugang zum Sport spielerisch nähergebracht werden.

Abkühlung garantiert! Beim XLETIX Kids Event gehört Wasserspaß einfach dazu. (Foto: Veranstalter)

Aber auch Erwachsene kommen auf ihre Kosten, Xletix Kids bietet laut Veranstalter eine Pause vom stressigen Arbeitsalltag und die Möglichkeit, ein unvergessliches Familienabenteuer zu erleben.

Zwei Distanzen, ein Ziel: Gemeinsam ans Limit gehen

Familien können zwischen zwei verschiedenen Strecken wählen, um ihre Ausdauer zu testen: Entweder die Fun-Distanz über zwei bis drei Kilometer oder die Action-Distanz, auf der über fünf Kilometer noch mehr Hindernisse auf die Teilnehmenden warten. „Es geht nicht darum, am schnellsten durch den Parcours zu kommen, sondern sich als Team gegenseitig zu helfen“, betont Tonn. Das Motto lautet: Ein Team, ein Ziel.

Strahlende Gesichter, glänzende Medaillen – gemeinsam ins Ziel und gemeinsam stolz sein! (Foto: Veranstalter)

Etwa 6.400 Besucherinnen und Besucher werden am Sonntag in Magdeburg erwartet. Für Spontane gibt es noch die letzten Tickets auf der Website zu kaufen (Preis pro Person ab 42 Euro)! Kurz nach dem Event in Magdeburg können sich Familien dann bereits für das kommende Jahr anmelden. Je früher, desto günstiger sind die Preise.

Übrigens: Wer sich nicht dreckig machen will, darf das Spektakel ganz umsonst von außen beobachten und an dem Programm rund um die Hindernisläufe im Eventzentrum teilnehmen.

Vom Wanderzirkus zum Familienmagneten: Die Story hinter dem Event

Die Familienveranstaltung gehört zu einer ganzen Reihe von Sportevents des 2013 in Berlin gegründeten Unternehmens Xletix GmbH. Mittlerweile findet Xletix Kids in 13 verschiedenen Städten statt, etwa auch Leipzig, aber auch in der Schweiz und in Frankreich.

Die Galopprennbahn in Magdeburg zählt laut Tonn zu den schönsten Locations. „In der Saison ziehen wir wie ein Wanderzirkus mit unseren Containern von Stadt zu Stadt“. Dabei achtet Xletix darauf, das Gelände anschließend wieder in den Normalzustand zurückzuversetzen, um auch die nächsten Jahre dort Events veranstalten zu können.