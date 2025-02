Jetzt wird das Einkaufen bei EDEKA noch attraktiver: Der EDEKA-Verbund ist ab sofort Partner des marktführenden Bonusprogramms PAYBACK.

Endlich unendlich punkten mit dem besten PAYBACK aller Zeiten: Mit einem engagierten Blick auf Nachhaltigkeit und Kundenzufriedenheit verwandelt EDEKA jeden Einkauf in ein besonderes Erlebnis. Kund:innen können nun beim Einkaufen in den teilnehmenden Märkten bei EDEKA, Netto Marken-Discount, Marktkauf und trinkgut PAYBACK Punkte sammeln, einlösen und Coupons aktivieren. Wer beim Einkaufen auf Punktejagd geht, muss seine gewohnten Einkaufsroutinen nicht ändern: einfach weiterhin die täglichen Besorgungen erledigen und dabei gleichzeitig bares Geld sparen. Mit PAYBACK lohnt sich der Einkauf bei EDEKA besonders: Hier gibt es für jeden Einkauf 1 PAYBACK Punkt pro 2 Euro Umsatz. Einfach beim Bezahlen die PAYBACK Karte oder App an der Kasse vorzeigen. Mit zusätzlichen Coupons können noch mehr Extra-Punkte gesammelt und das Punktekonto schneller gefüllt werden.

Während das PAYBACK Punktekonto mit jedem Einkauf wächst, profitieren die Kund:innen zusätzlich von regelmäßigen Sonderaktionen und Rabattangeboten. So sammeln sich schnell viele PAYBACK Punkte an, die mit dem Einkauf verrechnet oder gegen Prämien, Gutscheine und mehr eingetauscht werden können. Zum Start der Partnerschaft erwarten die Kund:innen ganz besonders attraktive Angebote und Willkommens-Coupons.

Punkte sammeln war noch nie so einfach: EDEKA ist das Herzstück der deutschen Lebensmittelkultur und steht für Qualität, Frische und regionale Vielfalt. Von frischem Obst und Gemüse über exklusive Delikatessen bis hin zu Produkten direkt vom Bauern um die Ecke: EDEKA bringt den Geschmack der Heimat auf den Teller. Mit PAYBACK, dem mit 31 Millionen aktiven Kund:innen und mehr als 700 Partnerunternehmen größten Bonusprogramm Deutschlands, hat EDEKA jetzt einen weiteren starken Partner an seiner Seite. Ab jetzt können bei jedem EDEKA-Einkauf PAYBACK Punkte gesammelt, eingelöst und Coupons über die PAYBACK Karte und App aktiviert werden. Zudem können Kund:innen PAYBACK mit den Apps von EDEKA und Netto Marken-Discount verknüpfen und so mit nur einem Scan die Vorteile beider Welten nutzen.

Weitere Informationen finden Sie HIER.