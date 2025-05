Nicht immer greift Schutz Diebstahl im Freibad: Wann die Versicherung zahlt

Handy und Geldbeutel fix unters Handtuch und ab ins Wasser: Wer im Freibad oder am Badesee so vorgeht, darf sich nicht wundern, wenn die Versicherung bei Diebstahl nicht zahlt. So geht's besser.