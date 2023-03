Bitterfeld - Frugalismus ist ein Lebensstil, der in den letzten Jahren an Zulauf gewonnen hat. "Frugal" bedeutet einfach oder bescheiden. Ziel ist es, schon in einem relativ jungen Alter finanzielle Unabhängigkeit zu erreichen oder früh in Rente zu gehen. Wie das geht, erklärt ein Frugalist aus Sachsen-Anhalt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.