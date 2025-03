Böses Erwachen: Wenn man den öffentlich-rechtlichen Rund­funk­anstalten online eine geänderte Adresse oder Bankverbindung mitteilt, flattert öfter eine Rechnung ins Haus. Doch eigentlich ist der Service kostenlos. Was hinter dieser Betrugsmasche steckt.

Halle (Saale)/Magdeburg. - Sich online von der heimischen Couch aus umzumelden, einen Antrag zu stellen oder die Bankverbindung zu ändern, ist nicht nur bequem, sondern spart zudem auch Zeit. Doch schnell kann man auf diesem Wege in eine Falle tappen, denn GEZ-Betrüger wittern immer wieder das große Geschäft.

GEZ-Abzocke bei der Datenänderungen zum Rundfunkbeitrag

So geht es derzeit auch Tausenden Verbrauchern, die beispielsweise ihre Adresse oder Bankverbindung zur Zahlung des Rundfunkbeitrages ändern wollen.

Statt auf der offiziellen Internetseite des Beitragsservices von ARD, ZDF und Deutschlandradio landen die Suchenden häufig auf der privaten Internetseite www.dein-rundfunkbeitrag.de - einem kostenpflichtigen Serviceangebot.

Satte 39,99 Euro möchte man dort für die Änderung von Adresse oder Bankdaten haben. Das ist aber auf den ersten Blick nicht sofort ersichtlich.

Münchner fällt auf Fake-Webseite der ARD und ZDF herein

Auch der Münchner Ingenieur Tom B. (40, Name geändert) ist dieser Masche auf den Leim gegangen.

„Ich habe 'Rundfunkbeitrag Bankverbindung ändern' oder so ähnlich eingegeben. Bei Google kam an erster Stelle 'Rundfunkbeitrag'. Ich klickte an, füllte die Formulare aus. Sie schauen fast genauso aus, wie die von ARD und ZDF", schildert er gegenüber "Bild".

Der Schock kam laut Bild nach dem Absenden des Formulars: „Vielen Dank für Ihre Bestellung. Die Rechnung ist zahlbar bis zum oben genannten Fälligkeitsdatum.“

Kostenfalle: Verbraucherzentrale warnt vor Internetseite aus Dubai

Dieses Vorgehen ist auch der Verbraucherzentrale bereits bekannt. Auf deren Internetseite heißt es: "Derzeit häufen sich Beschwerden zu der Webseite dein-rundfunkbeitrag.de. Verbraucher:innen, die über diese Seite dem Beitragsservice der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten Informationen zum Rundfunkbeitrag übermitteln wollen (zum Beispiel Ab- oder Anmeldung einer Wohnung), werden mit Kosten in Höhe von 39,99 Euro konfrontiert. Der Hinweis auf die Kosten, die das Unternehmen für das Übermitteln der Formulare an den Beitragsservice verlangt, sind im Kleingedruckten versteckt."

Im Impressum der Seite findet sich ein Verweis auf das Unternehmen Digitaler Post Service - FZCO mit Sitz in Dubai. Die Website sei praktisch baugleich mit der Seite service-rundfunkbeitrag.de des Unternehmens SSS-Software Special Service GmbH, gegen das der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) eine Sammelklage führt, ist dazu weiter zu erfahren.

Laut Schätzungen des Verbraucherzentrale-Bundesverbands fielen bisher rund 90.000 Verbraucher auf die Masche herein.

Erkennen von Fake-Webseiten: So wird mit Google-Anzeigen getrickst

Zurück zum aktuellen Fall: „Das Angebot der Website 'dein-rundfunkbeitrag.de' ist legal und keine Verbrauchertäuschung oder ,Abzocke‘", zitiert die Bildzeitung die Firma. So sei das Angebot als Service zu verstehen. Dies habe ein Gericht bestätigt.

Dass so viele Menschen auf der Seite des angeblichen "Serviceanbieters" landen, liegt daran, dass für Google-Anzeigen Geld bezahlt wird. So landet die Seite bei der Suchanfrage weit oben. Die auffällige Ähnlichkeit zu der offiziellen Seite des Beitragsservices von ARD, ZDF und Deutschlandradio ist dabei sicherlich kein Zufall.

Daher warnen Verbraucherschützer generell zur Vorsicht bei Suchtreffern, die mit dem Wort "gesponsert" gekennzeichnet sind. Bevor man Daten eingibt, empfehle sich ein Blick ins Impressum.

Auf der Internetseite von www.dein-rundfunkbeitrag.de" findet man dann auch den Hinweis: "Wir sind ein unabhängiger Online-Service, wir stehen in keiner Verbindung zu den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten."

Änderungen bei Beitragsservice von ARD und ZDF kostenlos

Grundsätzlich bietet der Beitragsservice von ARD, ZDF und Deutschlandradio den Service kostenfrei an. Die Änderung der Adresse oder der Bankverbindung für den Rundfunkbeitrag ist im Internet auf der Seite www.rundfunkbeitrag.de möglich.

Der Rundfunkbeitrag beläuft sich zurzeit auf 18,36 Euro pro Monat. Über eine Erhöhung wird aktuell diskutiert.