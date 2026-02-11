Große Party, kleiner Schaden? An Fasching und Karneval kommen immer mal wieder Jecken oder deren Eigentum zu Schaden. Gut zu wissen, welche Versicherung dann in welchem Szenario einspringt.

Gut abgesichert durch die fünfte Jahreszeit: Versicherungen bieten Schutz bei Sach- und Personenschäden und können teure Folgen von Unfällen abfedern.

Hamburg - Sind Närrinnen und Narren in der fünften Jahreszeit unterwegs, ist die Stimmung in der Regel ausgelassen und enthemmt. Im Trubel kann dann schon mal etwas zu Bruch gehen oder jemand Schaden nehmen.

Der Bund der Versicherten (BdV) erklärt anhand von vier klassischen Unfallszenarien, welche Versicherung finanziell entschädigt: