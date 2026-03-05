Einfach mal die Seele baumeln, den Alltag hinter sich lassen - das funktioniert im Urlaub gut. Aber was, wenn die Traumreise nahezu unerschwinglich scheint? Diese 4 Tipps bringen Sie Ihrem Ziel näher.

Einmal Bora Bora und zurück: Wer sich einen solchen Reisetraum erfüllen möchte, muss den Geldbeutel in der Regel ziemlich weit öffnen.

Berlin/Bremen - Einmal im Leben auf die Malediven, die Seychellen oder in die Karibik: Wer sich einen solchen oder einen anderen Reisetraum erfüllen möchte, beim Blick auf den Kontostand aber feststellt, dass das aktuell nicht möglich ist, dem bleibt in der Regel nur eines übrig: sparen, bis das Budget für die Traumreise reicht. Aber wie geht das am besten? Und welche Tipps gibt es noch, dem Traumziel näherzukommen? Wir helfen auf die Sprünge.

Tipp 1: Monatliche Rücklage berechnen

Wer genau weiß, wohin er einmal reisen möchte, hat in der Regel auch schon eine Vorstellung davon, wie viel Geld die Reise in etwa kosten wird. Teilt man diese Kosten durch die verbleibenden Monate, bis die Reise starten wird (oder die Zahlung dafür fällig wird), erhält man die notwendige Sparrate pro Monat, die zur Erreichung des großen Ziels erforderlich ist.

Ein Beispiel: Soll die Reise rund 6.000 Euro kosten und in 36 Monaten starten, müssten Verbraucherinnen und Verbraucher Monat für Monat rund 167 Euro zur Seite legen, um das benötigte Geld rechtzeitig beisammen zu haben. Anke Behn von der Verbraucherzentrale Bremen empfiehlt, diesen Betrag regelmäßig per Dauerauftrag auf ein Tagesgeldkonto zu schieben. Dort ist es keinen Schwankungen ausgesetzt, jederzeit verfügbar und erwirtschaftet im Idealfall noch etwas Zinsen.

Ein Fondssparplan ist der Verbraucherschützerin zufolge für dieses Sparszenario nicht das richtige Sparprodukt. Der Grund: „In so einem kurzen Sparzeitraum kann es passieren, dass die Kurse abrauschen und sich bis zum geplanten Urlaubsbeginn nicht erholen“, sagt Behn.

Tipp 2: Falls nötig Ausgaben drücken

Wer die notwendige Sparrate nicht aufbringen kann, kann entweder den geplanten Reisebeginn nach hinten verschieben, um Zeit zu gewinnen. Oder aber seine bisherigen Ausgaben nach unten schrauben. Anke Behn zufolge könnte zum Beispiel der Kaffee to go oder das Mittagessen unterwegs auf den Prüfstand gestellt werden. Wer seinen Kaffee selbst zu Hause vorbereitet oder für das Mittag vorkocht, hat mehr Geld zum Sparen zur Verfügung. Beim Führen eines Haushaltsbuchs können solche und andere Geldfresser aufgespürt und ausgemerzt werden.

Tipp 3: Den Reisepreis drücken

„Grundsätzlich gilt: Es gibt für jeden Geldbeutel passende Reiseangebote“, sagt Torsten Schäfer vom Deutschen Reiseverband. Wer sparen wolle, könne zum Beispiel möglichst früh buchen, um von Frühbucherrabatten in Höhe von 30, 40 oder sogar mehr Prozent zu profitieren. Außerdem lohnt es sich Schäfer zufolge, beim Buchungszeitpunkt, beim Reisezeitraum, bei der Unterbringung, dem Verkehrsmittel und dem Abflughafen flexibel zu sein. Wer den Abflugtag nicht auf den Freitag oder das Wochenende legt und statt den klassischen 14 Tagen etwas weniger oder mehr Tage bucht, fährt unter Umständen ebenfalls günstiger.

Und: Die Pauschalreise kann gegenüber der Individualreise Preisvorteile haben. Hier lohnt es sich Schäfer zufolge, die Angebote verschiedener Veranstalter gegenüberzustellen. Reiseberaterinnen und -berater in den Reisebüros können hierbei helfen.

Tipp 4: Auf Finanzierung verzichten

Ist das benötigte Budget aber nicht rechtzeitig zusammengespart, sollten Betroffene eines besser nicht tun: den Urlaub per Kredit finanzieren. In dem Fall ist es besser, seine Reisepläne zu ändern. Denn wer schon im Vorfeld Schwierigkeiten hatte, konsequent die Sparrate zur Seite zu packen, wird es tendenziell auch im Anschluss an den Urlaub schwer haben, die Kreditraten zuverlässig zu bedienen. „Wenn dann noch was im Haushalt kaputtgeht oder man den Job verliert, kann man nach dem Urlaub finanzielle Probleme bekommen“, sagt Behn.