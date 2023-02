Fnatic und KOI zittern um Plätze in der LEC Gruppenphase

League of Legends

Überraschend: Fnatic und KOI haben in der LoL-Liga LEC noch keinen Platz in der Gruppenphase sicher.

Berlin - Fnatic und KOI haben sich auch am vorletzten Spieltag der regulären Saison in der League-of-Legends-Liga LEC noch keinen Platz in der Gruppenphase sichern können. Excel Esports ist derweil schon ausgeschieden.

Für Titelverteidiger KOI und Fnatic um den zurückgekehrten LoL-Star Martin „Rekkles“ Larsson läuft die Saison nicht nach Plan. Nach dem ersten Tag der letzten Spielwoche in der regulären Saison standen bereits sechs der acht Teams für die Gruppenphase fest, KOI und Fnatic gehörten jedoch nicht dazu.

LEC: Fnatic und KOI vor Aus in regulärer Saison

Das spanische Team, das in der letzten Saison noch als Rogue antrat, konnte sich zwar zuletzt gegen Titel-Favorit Team Vitality durchsetzen. Doch die Niederlage gegen G2 Esports im Spiel der Woche sorgt dafür, dass der Titelverteidiger bis zum letzten Tag der regulären Saison um einen Platz in der Gruppenphase kämpfen muss.

Für Fnatic wird der Einzug in die nächste Runde deutlich schwerer, nachdem das Team dem direkten Konkurrenten Astralis unterlag. Am letzten Spieltag muss Fnatic nun auf jeden Fall gewinnen, um noch ein Entscheidungsspiel über den Einzug in die Gruppenphase zu erzwingen.

Excel raus: Saison „nicht wie erwartet“

Überraschend war für Viele auch die Performance von Excel Esports. Das Team hatte diese Saison Vincent „Vetheo“ Berrié und die früheren LEC-Meister Raphaël „Targamas“ Crabbé von G2 und Andrei „Odoamne“ Pascu von KOI ins Boot geholt. Mit nur einem Sieg aus acht Spielen muss sich Excel nun aber bereits frühzeitig verabschieden.

„Diese Saison war überhaupt nicht, was ich erwartet habe“, resümierte Odoamne im Interview nach dem Spiel. „An dem Punkt war ich schonmal, aber ich habe es immer zurückgeschafft.“