Montpellier - Der Favorit verteidigt seinen Titel: G2 Esports hat sich im Saisonfinale der League-of-Legends-Liga LEC eindeutig mit 3:1 gegen Fnatic durchgesetzt. Im Duell der Traditionsteams zeigte das Team der Berliner E-Sport-Organisation kaum Schwächen.

Nach dem Sieg wickelte der Franzose Steven „Hans sama“ Liv die Nationalflagge um seine Schultern und das Publikum in der Arena in Montpellier hörte gar nicht mehr mit dem Jubeln auf. Überwältigt ergriff er das Wort: „Ich hätte nie gedacht, dass es wieder so sein würde, auf einer französischen Bühne. Letztes Mal habe ich gegen G2 verloren. Aber heute bin ich sehr glücklich, auf so einer großen Bühne in Frankreich zu gewinnen.“

LEC: Favorit G2 dominiert erste Spiele

Die Reisen der beiden Teams in das Finale hätten unterschiedlicher nicht sein können: G2 hat dieses Jahr bereits zwei Titel in der Tasche und kam als Titelverteidiger nach Montpellier. Fnatic hingegen hatte einen schwierigen Start in das Jahr, schaffte es in der Winter- und Frühlings-Saison nicht mal über Platz Acht hinaus. Erst im Sommer nahm die Form des britischen Teams Fahrt auf.

Über 1000 Tage sind vergangen, seit die beiden Teams das letzte Mal in einem Finale aufeinandergetroffen sind. Von Anfang an gab es einen Schlagabtausch zwischen den Kontrahenten, jede Eliminierung durch Hans sama wurde mit Applaus begleitet. G2 brachte seinen Vorsprung souverän über die Ziellinie. Die zweite Partie war noch eindeutiger: G2 ließ Fnatic keinen Raum zum Atmen und spielte sich zum Matchpunkt.

LEC-Rekordmeister: G2 Esports nun mit zwölf Titeln

Noch hatte Fnatic die Chance, die Serie zu drehen. Mit dem Rücken zur Wand zeigte das Team im dritten Spiel Kampfgeist und wehrte eine 3:0-Niederlage ab. Davon blieb G2 wenig beeindruckt: In der nächsten Partie überrannte der Titelverteidiger Fnatic förmlich und kürte sich unter tosendem Applaus zum zwölften Mal zum Meister der LEC.

„Dieses Jahr war unglaublich, ich habe meine ersten Titel gewonnen“, sagte Hans sama im Interview nach dem Finale. „Ich bin sehr glücklich, da zu sein, wo ich jetzt bin und wirklich dankbar für alle meine Teamkollegen, die mir den Weg zum Erfolg geebnet haben.“