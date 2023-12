Berlin - G2 Esports ist zum ersten Mal in den Dota-2-E-Sport eingestiegen. Dafür geht die Organisation mit Sitz in Berlin eine Partnerschaft mit dem chinesischen Team Invictus Gaming ein. Sein Debüt wird das Team als G2.iG bei der ESL One Kuala Lumpur geben, an der Besetzung ändert sich nichts.

„Wir können es kaum erwarten, unsere Allianz zu starten und einen Fußabdruck in China zu hinterlassen“, wird G2-CEO Alban Dechelotte in einer Pressemeldung zitiert. „China war schon immer ein Prioritätsmarkt für uns und wir sind froh, endlich ein lokales Team für unsere chinesischen Fans zu haben.“