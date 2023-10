G2 und Fnatic vergeben letzte Playoff-Chancen in LoL Worlds

Seoul - G2 Esports und Fnatic sind nach Niederlagen gegen Bilibili und Weibo Gaming aus der League-of-Legends-Weltmeisterschaft ausgeschieden. Erstmals seit 2014 steht damit kein europäisches Team in den Playoffs.

Die beiden letzten LEC-Teams im Turnier bekamen am Sonntag jeweils eine letzte Chance auf die Playoffs. G2 hatte in der Swiss Stage nach einem guten Start bereits zwei Chancen auf das Weiterkommen vergeben, und bekam dann mit Bilibili Gaming einen schweren Gegner zugelost.

Gegen das chinesische Team kam das Berliner Team nicht in die Spur und verlor schnell mit 0:2. „Sorry dafür, dass wir wie Hundekacke gespielt haben. Wir beheben das vor dem nächsten Jahr“, schrieb G2-Support Mihael „Mikyx“ Mehle auf X, ehemals Twitter.

Fnatic war zu Beginn des Jahres noch Letztplatziert in der LEC, nun war sogar das WM-Viertelfinale noch möglich. Gegen Weibo gewann der Vizemeister in starker Manier das erste Spiel, blieb danach aber chancenlos. „Es ist enttäuschend, weil ich weiß, dass der Sieg möglich war“, schrieb Botlaner Oh „Noah“ Hyeon-taek auf X.

Trotz vier Teams im Turnier scheitert die LEC damit krachend. Zuvor hatte es nur 2014 kein europäisches Team ins Viertelfinale geschafft.