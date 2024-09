Berlin - Kein Ziepen, kein Ausspülen: Leave-in-Conditioner sollen das Haar nach dem Waschen geschmeidig machen. Wie gut das klappt, hat die Stiftung Warentest („test“, Ausgabe 10/2024) bei zehn Sprays für Erwachsene und vier Leichtkämmsprays für Kinder unter die Lupe genommen. Getestet wurden die Pflegehelferlein zum Sprühen unter anderem auf den Schöpfen von je 20 Probandinnen. Friseurinnen bewerteten die Haare anschließend etwa auf deren Entwirrbarkeit, Kämmbarkeit, Griff und Glanz.

Die positive Nachricht: In puncto Pflegeeigenschaften schneiden die meisten, nämlich sieben Leave-in-Conditioner und alle getesteten Kinder-Leichtkämmsprays, „gut“ ab. Und auch in der Gesamtbewertung sieht das Ergebnis kaum anders aus: Sieben der Erwachsenen-Sprays kommen auf die Note „gut“, darunter auch die zwei günstigsten Sprays in dieser Kategorie, die „Anti-Spliss Wunder ExpressRepair-Spülung“ von Schwarzkopf Gliss für 3 Euro pro 100 Milliliter und die „Feuchtigkeit & Glanz Feuchtigkeits-Sprüh-Spülung“ von Schauma für 1,50 Euro pro 100 Milliliter. Letztere ist laut Anbieter in dieser Rezeptur allerdings nicht mehr im Sortiment. Drei Erwachsenen-Sprays erhielten ein „befriedigend“. Bei den Kindersprays kommen drei Produkte auf die Note „gut“, ein Kinder-Leichtkämmsspray schneidet „befriedigend“ ab.

Nicht alle Sprays kommen ohne umweltkritische Inhaltsstoffe aus

Zu bemängeln haben die Tester dennoch einiges, nämlich bei den Inhaltsstoffen. Viele der Sprays enthalten etwa Silikone. Sie machten das Haar zwar glatt und leicht kämmbar, heißt es in der „test“, würden von Umweltschützern aber kritisch gesehen. Der Gunrd: Sie sind nur schwer oder gar nicht biologisch abbaubar. Ähnliches gilt für Polyquaternium-Verbindungen, die dafür sorgen sollen, dass sich die Haare nicht statisch aufladen. Auch die insgesamt vier Sprays mit diesen Inhaltsstoffen werten die Tester ab. Schließlich geht Haarpflege auch ohne umweltkritische Inhaltsstoffe.

Im Test kamen ohne solche Zutaten etwa die beiden insgesamt „guten“ Sprays von Drunk Elephant („Wild Marula Tangle Spray“) und Sephora („Hydrating Leave-In Conditioner“) aus. Und trotzdem machten sie die Haare nach Angaben der Tester trotzdem leicht kämmbar und sorgten für Glanz.

Übrigens: Wer seine Haare nach dem Waschen schonen will, sollte sie nass nur behutsam kämmen, so die Tester. Ab besten entwirrt man die einzelnen Strähnen erst mit den Fingern und dann vorsichtig mit einem grobzackigen Kamm. Föhnen sollte man die Haare außerdem nur mäßig warm. Denn Hitze kann ihrer äußeren Schuppenschicht schaden. Das mögliche Resultat: Haarbruch.