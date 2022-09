Alkohol in der Schwangerschaft: Was beachtet werden muss, um Kinder zu schützen

Alkohol ist ein Nervengift. Der Missbrauch dessen kann dazu führen, dass Kinder bereits vor der Geburt Schäden davon tragen können. Jede Stunde kommt in Deutschland mindestens ein Kind mit einer vorgeburtlichen Alkoholschädigung auf die Welt.

Alkohol in der Schwangerschaft kann lebenslange Folgen für das ungeborene Kind haben, es gilt als Hauptursache für Fehlbildungen.

Magdeburg/DUR/awe - Übermäßiger Alkoholkonsum kann zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen. Bluthochdruck, Leberschädigungen, Entzündungen von Magenschleimhaut und Bauchspeicheldrüse sowie Krebserkrankungen können die Folge sein.

Die Auswirkungen des Alkoholmissbrauchs auf das Gehirn und nahezu alle anderen Organe des Kindes können drastisch sein. Jährlich sterben in Deutschland über 20.000 Menschen an den Folgen von Alkoholkonsum. Doch auch für ein ungeborenes Kind kann der Alkoholkonsum der werdenden Mutter weitreichende Folgen haben:

Alkohol in Schwangerschaft: Am 9. September ist der "Tag des alkoholgeschädigten Kindes"

Die Schäden des Alkoholkonsums in der Schwangerschaft können fatal sein. Und für das Kind sogar lebenslange Konsequenzen mit sich bringen. Treten solche weitreichenden Schädigungen auf, wird von FASD (Fetale Alkohol Spektrum Störungen) gesprochen.

Dies ist die häufigste geistige Behinderung in Deutschland und vermeidbar, wenn kein Alkohol in der Schwangerschaft konsumiert wird, informiert der Verein FASD Deutschland. Seit 1999 wird jährlich am 9. September der "Tag des alkoholgeschädigten Kindes" begangen, um auf die Auswirkungen von Alkoholmissbrauch während der Schwangerschaft aufmerksam zu machen.

Welche Schäden entstehen bei Kindern durch Alkoholkonsum während der Schwangerschaft?

Körperliche, geistige und seelische Schäden, die sich nicht auswachsen und lebenslang bleiben, können durch Alkoholkonsum während der Schwangerschaft entstehen. Insbesondere die Verhaltensauffälligkeiten wie zum Beispiel fehlende Handlungsplanung, Impulskontrolle oder Lernstörungen erschweren den Alltag von betroffenen Kindern.

Wie schädlich ist Alkohol in der Schwangerschaft?

Sobald eine Frau merkt, dass sie schwanger ist, sollte sofort auf Alkohol verzichtet werden. Das Gehirn des Kindes kann sich dadurch besser entwickeln und mögliche Schäden werden verringert oder bleiben aus. Experten gehen davon aus, dass selbst die kleinste Menge Alkohol in der Schwangerschaft das Gehirn des Kindes schädigen kann.

Wie viele Menschen Leben mit Alkoholschädigung in Deutschland?

Jede Stunde wird in Deutschland mindestens ein Kind mit einer vorgeburtlichen Alkoholschädigung (Fetale Alkohol Spektrum Störungen/Fetal Alcohol Spectrum Disorder = FASD) geboren. Laut Ärztezeitung kommen bei 10.000 Geburten 177 Kinder mit einer FASD auf die Welt.

Der "Tag des alkoholgeschädigten Kindes" geht auf eine Initiative des Vereins FASD Deutschland e.V. zurück. Er wird seit 1999 am 9. September begangen. Wie der Verein auf Nachfrage mitteilt, ist das Datum symbolischer Natur, da Kinder neun Monate im Mutterleib verbringen.