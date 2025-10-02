Mit Fächer- oder Herzchen-Deko Äpfel über Äpfel und keine Idee? Apfel-Taler für Eilige
Blätterteig, Haselnuss und Apfelscheiben – mit wenigen Handgriffen kann man knusprig-fruchtige Apfel-Taler zaubern. So lecker, dass keiner an klassischen Kuchen denkt!
02.10.2025, 09:56
Berlin - Sie haben Äpfel ohne Ende aus eigener Ernte oder Nachbars Garten. Aber ein Apfelkuchen ist Ihnen nicht spektakulär genug? Wie wäre es dann mit kleinen, handlichen Apfel-Talern, die im Handumdrehen gemacht sind?
Die Rezeptentwickler von „Deutschland mein Garten“ der Obst- und Gemüseerzeuger (BVEO) veranschlagen Dank fertigem Blätterteig aus dem Kühlregal eine Zubereitungszeit von 20 bis 30 Minuten und einer Backzeit von 20 Minuten.
Und so geht's:
Zutaten für 16 Apfeltaler mit Haselnuss-Creme
- 2 Rollen Blätterteig (Kühlregal)
- 50 g Butter
- 160 g gemahlene Haselnüsse
- 120 g Zucker
- 2 Prisen Zimt
- 2 kleine Eier, zimmerwarm
- 5 Äpfel
- 1 Eigelb
- gehobelte Haselnüsse
- Zimt und Zucker zum Bestreuen
Zubereitung:
- Backofen auf 180 Grad (Umluft) vorheizen und 2 Backbleche mit Backpapier belegen.
- Butter in einem Topf zerlassen und kurz abkühlen lassen.
- Gemahlene Haselnüsse, Zucker, Zimt und Eier mit der Butter zu einer Creme vermengen.
- Blätterteig entrollen und etwa 10×10 cm große Taler ausstechen. (Die Blätterteig-Reste werden später als Deko verwendet.)
- Haselnuss-Creme in der Mitte der Blätterteig-Taler mit einem Messer verstreichen und Außen rum einen etwa 1 cm breiten Rand frei lassen.
- Äpfel waschen, abtrocknen, halbieren und entkernen. Apfelviertel in dünne Scheiben schneiden und als Fächer in der Mitte der Haselnuss-Creme platzieren. Oder Äpfel im Ganzen in Scheiben schneiden und mit Plätzchenbackform (z. B. Herzen) Formen aus den Äpfeln stechen.
- Ränder mit den Blätterteig-Resten (z.B. zu kleinen Kügelchen geformt) dekorieren, verquirltem Eigelb bestreichen und gehobelten Haselnüssen bestreuen. Zimt und Zucker über die Äpfel streuen.
- Im Backofen auf mittlerer Schiene etwa 20 Minuten goldbraun backen, kurz abkühlen lassen und gleich genießen.