Blätterteig, Haselnuss und Apfelscheiben – mit wenigen Handgriffen kann man knusprig-fruchtige Apfel-Taler zaubern. So lecker, dass keiner an klassischen Kuchen denkt!

Von dpa 02.10.2025, 09:56
Schnell gemacht sind die Apfeltaler mit Haselnüssen, Zimt und Blätterteig aus dem Kühlregal.
Berlin - Sie haben Äpfel ohne Ende aus eigener Ernte oder Nachbars Garten. Aber ein Apfelkuchen ist Ihnen nicht spektakulär genug? Wie wäre es dann mit kleinen, handlichen Apfel-Talern, die im Handumdrehen gemacht sind? 

Die Rezeptentwickler von „Deutschland mein Garten“ der Obst- und Gemüseerzeuger (BVEO) veranschlagen Dank fertigem Blätterteig aus dem Kühlregal eine Zubereitungszeit von 20 bis 30 Minuten und einer Backzeit von 20 Minuten.

Und so geht's:

Zutaten für 16 Apfeltaler mit Haselnuss-Creme

  • 2 Rollen Blätterteig (Kühlregal)
  • 50 g Butter
  • 160 g gemahlene Haselnüsse
  • 120 g Zucker
  • 2 Prisen Zimt
  • 2 kleine Eier, zimmerwarm
  • 5 Äpfel
  • 1 Eigelb
  • gehobelte Haselnüsse
  • Zimt und Zucker zum Bestreuen

Zubereitung:

  • Backofen auf 180 Grad (Umluft) vorheizen und 2 Backbleche mit Backpapier belegen.
  • Butter in einem Topf zerlassen und kurz abkühlen lassen.
  • Gemahlene Haselnüsse, Zucker, Zimt und Eier mit der Butter zu einer Creme vermengen.
  • Blätterteig entrollen und etwa 10×10 cm große Taler ausstechen. (Die Blätterteig-Reste werden später als Deko verwendet.)
  • Haselnuss-Creme in der Mitte der Blätterteig-Taler mit einem Messer verstreichen und Außen rum einen etwa 1 cm breiten Rand frei lassen.
  • Äpfel waschen, abtrocknen, halbieren und entkernen. Apfelviertel in dünne Scheiben schneiden und als Fächer in der Mitte der Haselnuss-Creme platzieren. Oder Äpfel im Ganzen in Scheiben schneiden und mit Plätzchenbackform (z. B. Herzen) Formen aus den Äpfeln stechen.
  • Ränder mit den Blätterteig-Resten (z.B. zu kleinen Kügelchen geformt) dekorieren, verquirltem Eigelb bestreichen und gehobelten Haselnüssen bestreuen. Zimt und Zucker über die Äpfel streuen.
  • Im Backofen auf mittlerer Schiene etwa 20 Minuten goldbraun backen, kurz abkühlen lassen und gleich genießen.