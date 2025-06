Nach neuem Todesfall in Bayern Borna-Virus in Sachsen-Anhalt: Symptome, Gefahren und aktuelle Risikogebiete

In Bayern ist eine Person nach einer Infektion mit dem Borna-Virus gestorben. In Sachsen-Anhalt wurden in der Vergangenheit bereits Infektionsfälle in Verbindung mit dem Virus gemeldet. Die wichtigsten Fakten zu Ansteckung, Symptomen und Risikogebieten.