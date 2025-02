Vielleicht ist er Ihnen in den sozialen Medien schon untergekommen: der Crispy Rice Salad. Aus Laos kommend, eignet sich das Gericht auch gut zur Resteverwertung. Tipps zum Ausprobieren.

Bonn - „Nam Khao“ heißt das Reisgericht in dem südostasiatischen Land Laos. Dort ist es laut dem Bundeszentrum für Ernährung (BZfE) ein beliebtes Straßenessen oder ein Vorspeisensalat. Traditionell wird der Crispy Rice Salad aus frittierten und dann in Stücke gebrochenen Reisbällchen zubereitet. In Laos isst man dazu oft eine spezielle Wurst oder Hühnchen.

Crispy Rice selber machen

So können Sie es selbst ausprobieren: Sie nehmen Reis vom Vortag oder kochen ihn frisch, am besten Jasmin- oder Basmatireis. Nach dem Abkühlen den Reis mit Chilipaste oder roter Thai-Currypaste, etwas Salz und wenig Öl vermengen.

Die Masse auf einem mit Backpapier ausgelegten Backblech verteilen und bei etwa 180 Grad rund eine halbe Stunde hellbraun und knusprig backen. Nach der Hälfte der Zeit den Reis wenden, damit er gleichmäßig bräunt und nicht anbrennt.

Zutaten für eine Veggie-Variante

Für eine vegetarische Variante des Crispy Rice Salads mixen Sie nun ihr Gemüse nach persönlichem Geschmack. Zum Beispiel eine Kombination aus Rotkohl, Romanasalat, Möhren und Frühlingszwiebeln. Oder Salatgurke, Paprika, Mais und Avocado. Für einen Eiweißschub gibt man Edamame und gerösteten Tofu hinzu.

Alle Zutaten werden mundgerecht geschnitten und in einer Schüssel mit einem Dressing gemischt. Für das Dressing werden eine helle Sojasoße oder vegane Fischsoße mit Limettensaft, Knoblauch, Chili oder Ingwer, etwas braunem Zucker und einem Schuss Wasser vermengt.

Toppen mit gehackten Erdnüssen

Zum Schluss den knusprigen Reis unter die Gemüsemischung heben und mit gehackten Erdnüssen und frischen Kräutern bestreuen. Dafür eignen sich gut Koriander, Minze oder Petersilie.

Essen sollten Sie den Salat am besten sofort, denn der Biss verliert sich mit der Zeit. Aber auch durchgezogen kann man ihn genießen, dann lässt er sich gut als vorbereiteter Lunch mitnehmen.