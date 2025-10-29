Den beliebten Nachtisch Panna Cotta kann man mit Gelatine zubereiten. Aber es geht auch mit Agartine (Agar-Agar). Die Rezeptentwicklerin und Autorin Annelie Ulrich erklärt, wie es geht.

Sieht aus wie gemalt: Zur Panna Cotta serviert Annelie Ulrich Erdbeeren und das Fruchtfleisch einer Maracuja.

München - Erst mit einem edlen Nachtisch wird eine Mahlzeit so richtig komplett. Und für den italienischen Dessertklassiker Panna Cotta ist fast immer noch Platz im Magen. Ein Rezept für „gekochte Sahne“ – so die deutsche Übersetzung der süßen Leckerei – hat Annelie Ulrich, Rezeptentwicklerin und Autorin in München. Und so geht's:

Zutaten für vier Gläser:

400 ml Schlagsahne

50 g Zucker

1 Vanilleschote

Bei Variante mit Agartine:

1,5 g Agartine

Bei Variante mit Gelatine:

3 g Gelatine entsprechen 2 Blatt Gelatine

2 EL Milch

Für die Dekoration:

50 g Erdbeeren

1 EL Zucker

2 Maracujas

Vorbereitung:

Vier Gläser vorbereiten. Es können entweder kleinere Gläser verwendet werden, aus denen der Panna Cotta später gestürzt wird, oder größere Gläser, in denen der Panna Cotta verbleibt und im Glas dekoriert und serviert wird.

Zubereitung:

Mit Agartine:

Sahne mit Vanille, Zucker und Agartine vermischen und auf den Herd aufkochen lassen.

Etwa 2 Minuten sprudelnd aufkochen lassen.

Panna Cotta in die Gläser füllen und für mindestens 6 Stunden, besser über Nacht, kaltstellen.

Mit Gelatine:

Gelatine mit den 2 EL Milch vermischen und einweichen bzw. quellen lassen.

Sahne mit Vanille und Zucker vermischen und auf den Herd aufkochen lassen.

Von der Platte nehmen und kurz abkühlen lassen, bis die Sahne etwa 40 Grad hat.

Dann die eingeweichte Gelatine mit der Milch dazugeben. In die Gläser füllen und für mindestens 6 Stunden, besser über Nacht, kaltstellen.

Zum Servieren:

Für die Erdbeersauce die Erdbeeren putzen und mit dem Zucker fein pürieren.

Kalten und gelierten Panna Cotta im Glas mit Erdbeersauce und dem Fruchtfleisch einer halben Maracuja dekorieren.

Alternativ die Gläser kurz in ein warmes Wasserbad stellen und den Panna Cotta auf einen Servierteller stürzen, dann mit Erdbeersauce und Maracuja dekorieren.

Übrigens: Schmeckt auch mit anderem Obst als Garnitur – etwa Himbeeren oder Pflaumen. Im Winter bieten sich gefrorene Beeren oder gefrorene Mango an.