Datteln liefern Power nach dem Fasten – aber wussten Sie, wie schnell daraus unwiderstehliche Bällchen werden? In 15 Minuten zum süßen Snack-Glück mit Nüssen oder Kokos.

Datteln sind sehr energiereich und lassen sich als süße Snacks hervorragend mit Nüssen und Kokosraspeln vermischen.

Bonn/Hamburg - Um nach einem Fastentag schnell Energie zu tanken, ohne den Magen zu überfordern, sind für Gläubige im Ramadan Datteln sehr beliebt. Die süßen Früchte sind leicht verdaulich und bereiten den Körper auf das anschließende Essen vor.

Das Bundeszentrum für Ernährung (BZfE) bezeichnet Datteln auch als kleine Powerpakete und zählt auf, was in ihnen steckt: viele Ballaststoffe, B-Vitamine und Mineralien wie Kalium und Magnesium. In arabischen Ländern dienen die länglichen Früchte mit hartem Samenkern zudem auch als „Hausmittel“ bei leichten Schlafproblemen. Warum, erklärt das BZfE so: Datteln enthalten die Aminosäure Tryptophan, die im Körper über Serotonin in das Schlafhormon Melatonin umgewandelt wird.

Da Datteln sehr energiereich sind, sollten sie allerdings nur in Maßen verzehrt werden, raten die Ernährungsexperten. Denn 100 Gramm liefern fast 300 Kilokalorien.

Kleine Dattel-Kugeln innerhalb von 15 Minuten gemacht

„Datteln gibt es in großer Auswahl. Sie unterscheiden sich hinsichtlich von Aussehen, Farbe, Größe, Konsistenz und Geschmack - auch bei getrockneten Datteln“, sagt Kochbuchautorin Anne-Katrin Weber. Sie kauft am liebsten Bio-zertifizierte Datteln. „Am aromatischsten und saftigsten sind Medjool- oder Deglet Nour-Datteln, diese sind weich, süß, fast marzipanähnlich“, beschreibt sie Weber.

Diese natürliche Süße von Datteln nutzte die Rezeptentwicklerin auch in Kreationen für ihr Buch „Deftig vegetarisch Indien“. Dort stellt sie zwei verschiedene Dattel-Bällchen vor. Das Tolle daran: Die Bällchen müssen gar nicht erst gebacken werden und sind innerhalb von 15 Minuten fertig zum Naschen. Und man kann sie auf Vorrat produzieren: „Die kleinen Kugeln kann man im Kühlschrank in einer Dose 2–3 Wochen aufbewahren“, empfiehlt Weber dazu. Und so werden die Kugeln gemacht:

Rezept für Dattel-Nuss-Bällchen

Zutaten für etwa 15 Bällchen:

75 g Wal- oder Haselnusskerne und Mandelkerne gemischt

1 EL Kokosöl plus eventuell etwas zum Verarbeiten

4–6 grüne Kardamomkapseln

200 g entsteinte Datteln

1 Prise Salz

Zubereitung:

Nüsse und Mandeln fein hacken. Das Kokosöl in einer Pfanne schmelzen lassen. Die Nussmischung hineingeben und kurz anrösten, bis sie leicht gebräunt ist, dann aus der Pfanne nehmen und 2 EL davon beiseitestellen.

Die Kardamomkapseln aufbrechen, die schwarzen Samen herauslösen und zusammen mit Datteln und Salz im Blitzhacker fein mixen. In eine Schüssel geben, die Nussmischung dazugeben und mit den Händen kräftig verkneten. Ist die Mischung sehr klebrig, die Hände mit etwas Kokosöl einreiben.

Aus der Mischung etwa 15 kleine Kugeln formen und in der beiseitegestellten Nussmischung wälzen.

Rezept für Dattel-Kokos-Bällchen

Zutaten für etwa 15 Bällchen:

1 EL Kokosöl plus eventuell etwas zum Verarbeiten

60 g Kokosflocken

200 g entsteinte Datteln

1 TL gemahlener Zimt

1/2 TL gemahlener Koriander 1 Prise Salz

Zubereitung: