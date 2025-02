Spontan eine Soße für Pizza oder Pasta zaubern - ganz einfach, wenn man Tomaten aus der Dose da hat. Aber wenn draufsteht „hergestellt in Italien“, müssen die Tomaten nicht unbedingt dort herkommen.

Echt italienisch? Was Angaben auf Tomatendosen bedeuten

Steht ein Hinweis wie „hergestellt in Italien“ auf der Dose mit Schältomaten, bedeutet das nicht zwangsläufig, dass die Früchte in Italien angebaut wurden.

Düsseldorf - Steht „hergestellt in Italien“ oder „in Italien produziert“ auf der Dose mit Schältomaten, klingt das nach italienischen Früchten. Doch solch ein Hinweis bedeutet erst mal nur, dass die Tomaten in Italien verarbeitet wurden – und nicht zwangsläufig, dass sie in Italien angebaut wurden, heißt es von der Verbraucherzentrale NRW.

Angaben dürfen nicht irreführen

Das Ursprungsland muss bei verarbeiteten Lebensmitteln nicht angegeben werden. Irreführende Angaben sind jedoch verboten. Daher gilt: „Sobald ein Produkt den Eindruck erweckt, dass es aus einem gewissen Land kommt, muss die Herkunft gekennzeichnet werden“, sagt Hannah Zeyßig von der Verbraucherzentrale NRW.

So schreibt eine EU-Verordnung einen Hinweis vor, wenn die Herkunft eines Produkts angegeben wird, diese aber nicht mit dem Anbauort der primären Zutat übereinstimmt. „Es geht darum, dass Hersteller nicht tricksen dürfen, indem sie die Rohstoffherkunft verschleiern“, sagt Zeyßig.

Kleingedrucktes reicht nicht

Konkretes Beispiel: Steht „hergestellt in Italien“ auf der Dose und stammen die verwendeten Tomaten aus China, muss das klar und gut sichtbar auf der Verpackung stehen, etwa: „Tomaten stammen nicht aus Italien“. Irgendwo klein auf der Rückseite reicht nicht. „Wenn Hersteller gegen die Verordnung verstoßen, riskieren sie hohe Geldstrafen“, sagt die Verbraucherschützerin.

Allerdings gibt es ein Schlupfloch: Für eingetragene Markennamen gilt die Regelung nicht. Durch den Markennamen können Hersteller eine falsche Herkunft suggerieren. Würde dieser beispielsweise „Bella Italia“ lauten, müssten die Tomaten nicht zwangsläufig aus Italien stammen - und es müsste auch keinen Hinweis darauf geben.

100 Prozent italienische Tomate

Und wenn nun tatsächlich italienische Tomaten in der Dose oder Tube sind? Dann darf auch ein Hinweis wie „100 Prozent italienische Tomaten“ oder „nur mit italienischen Tomaten hergestellt“ auf dem Produkt stehen. Wer solche Dosentomaten oder Tomatenmark kauft, kann ganz sicher sein, dass nur italienische Tomaten enthalten sind.