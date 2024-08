An heißen Tagen heiße Kost? Nein, danke. Viele von uns sehnen sich bei diesen Temperaturen nach Abkühlung - auch beim Essen. Wie schafft man das?

Frisch und lecker: Ein Salat ist an heißen Tagen genau das Richtige.

Berlin - Ist es draußen heiß, leidet der Körper. Vor allem bei schwülwarmem Wetter haben viele Menschen mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Da hilft nur leichte Kleidung, morgendliches Lüften und kaltes Nass. Aber man kann noch mehr tun. Denn auch die Ernährung hat einen Einfluss darauf, wie wir uns bei Hitze fühlen.

Schwere Mahlzeiten sollte man an heißen Tagen lieber vermeiden, empfiehlt die Stiftung Gesundheitswissen. Hier bieten sich leichte Mahlzeiten wie Salate oder kalte Suppen an, denn diese kann der Körper bei hohen Temperaturen viel besser verarbeiten. Man sollte auch vermehrt zu frischem Obst und Gemüse greifen. Am heißen Herd oder Backofen mag bei Hitze ohnehin niemand stehen.

Viel trinken: Darf es nur Wasser sein?

Was auch hilft: Lieber mehrere kleine Mahlzeiten am Tag als wenige große zu sich nehmen, denn dadurch wird der Körper geschont. Wenn wir schwitzen, verliert unser Körper außerdem viele Mineralstoffe. Die gute Nachricht deshalb für alle Salzliebhaber: Mit etwas Salz im Essen kann der Mineralhaushalt wieder ausgeglichen werden.

Wichtig ist auch ein ausgeglichener Flüssigkeitshaushalt. Die empfohlene Trinkmenge liegt bei mindestens 1,5 bis 2 Litern Wasser pro Tag. Wer nicht nur Mineralwasser trinken will, kann auch verdünnte Säfte oder ungesüßte Tees probieren. Die Getränke sollten leicht gekühlt sein oder Zimmertemperatur haben. Zu kalte Getränke, so die Uni Gießen, könnten schlimmstenfalls unangenehme Magenkrämpfe auslösen und damit die Flüssigkeitsaufnahme behindern. Und noch ein Tipp: an heißen Tagen lieber auf Kaffee und Alkohol verzichten.