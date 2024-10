Köln - Suppen wärmen den Hals und den Magen - und sind somit ideal für den Herbst und die Erkältungszeit. Wertvolle Nährstoffe und Kohlenhydrate kann man etwa mit einer Kartoffelsuppe aufnehmen - ohne den Körper unnötig zu belasten. Denn Kartoffeln sind reich an Vitamin C sowie an Ballaststoffen, Magnesium, Kalium und Eisen, informiert das Kartoffel-Marketing der deutschen Kartoffelproduzenten. Und gibt Tipps, wie Sie einen Klassiker am besten zubereiten.

Fränkische Kartoffelsuppe - Zutaten für 4 Portionen:

Klassiker aus dem Norden Bayerns - Zubereitung: